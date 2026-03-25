KDH žiada zmeny v energopomoci, časť z nej končí u majetných
Podľa hnutia nie je pomoc dostatočne adresná a významná časť financií smeruje k ľuďom, ktorí nie sú priamo ohrození cenami energii.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje nastavenie energopomoci a vyzvalo vládu na jej prehodnotenie. Podľa hnutia nie je pomoc dostatočne adresná a významná časť financií smeruje k ľuďom, ktorí nie sú priamo ohrození cenami energii. V stredu o tom informoval poslanec KDH Rastislav Krátky.
„Z energopomoci každé piate euro ide do vreca k ľuďom, ktorí majú dve a viac obývateľných nehnuteľností,“ tvrdí Krátky. Na tlačovej konferencii uviedol, že z balíka približne 370 miliónov eur ide podľa ich prepočtov asi 80 miliónov eur práve domácnostiam s viacerými nehnuteľnosťami.
KDH oznámilo, že v súvislosti s poskytovaním energopomoci podalo podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR a trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania s prostriedkami Európskej únie.
Hnutie upozorňuje, že cieľ adresnej pomoci sa podľa neho nenaplnil napriek dvojročnej príprave systému a investícii približne 17 miliónov eur do softvéru. KDH preto žiada ministerstvo hospodárstva, aby v ďalšej fáze poskytovania pomoci upravilo pravidlá a zameralo sa na skutočne ohrozené domácnosti.
