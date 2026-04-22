KDH žiada zriadenie pracovnej skupiny k dostavbe nových nemocníc
Opozičné KDH opakovane deklaruje, že výstavbu nemocníc vníma ako prioritu, no bianko šek nepodpíše.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Opozičné KDH opakovane deklaruje, že výstavbu nemocníc vníma ako prioritu, no bianko šek nepodpíše. Uviedli to poslanci Národnej rady SR Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH) v reakcii na list od prezidenta Petra Pellegriniho k pokračovaniu výstavby nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027. Zároveň opätovne tlmočili svoje požiadavky v tejto veci. Volajú napríklad po zriadení pracovnej skupiny. Chcú tiež vedieť, koľko má dostavba stáť.
„Chceme vedieť presnú cenu, ktorá je potrebná na dokončenie všetkých nemocníc do stavu, aby v nich mohli byť ošetrovaní pacienti. Chceme vedieť, odkiaľ tieto peniaze prídu a na to chceme, aby bola vytvorená pracovná skupina, ktorá by sa problematikou získavania zdrojov na dostavbu nemocníc zaoberala. A po tretie, žiadame, aby táto dostavba prebiehala hospodárne,“ vyhlásil Stachura na stredajšej tlačovej konferencii.
Majerský zároveň informoval, že v tejto súvislosti posielajú list hlave štátu aj ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Žiadajú okrúhly stôl aj zriadenie pracovnej skupiny.
„Chceme vedieť presnú cenu, ktorá je potrebná na dokončenie všetkých nemocníc do stavu, aby v nich mohli byť ošetrovaní pacienti. Chceme vedieť, odkiaľ tieto peniaze prídu a na to chceme, aby bola vytvorená pracovná skupina, ktorá by sa problematikou získavania zdrojov na dostavbu nemocníc zaoberala. A po tretie, žiadame, aby táto dostavba prebiehala hospodárne,“ vyhlásil Stachura na stredajšej tlačovej konferencii.
Majerský zároveň informoval, že v tejto súvislosti posielajú list hlave štátu aj ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Žiadajú okrúhly stôl aj zriadenie pracovnej skupiny.