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KDH žiada zverejniť dokumenty o schválení projektu Žltý bod
Podľa informácií podpredsedu KDH a poslanca NR SR Igora Janckulíka zámer pôvodne nezískal podporu na porade generálneho riaditeľa, no už o týždeň ho malo schváliť predstavenstvo spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Opozičné KDH žiada zverejnenie dokumentov, na základe ktorých vedenie Slovenskej pošty schválilo projekt Žltý bod na prevádzkovanie siete samoobslužných kontaktných miest s predpokladanou hodnotou takmer 67,5 milióna eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Informovalo o tom vo štvrtok hnutie.
Podľa informácií podpredsedu KDH a poslanca Národnej rady (NR) SR Igora Janckulíka zámer pôvodne nezískal podporu na porade generálneho riaditeľa, no už o týždeň ho malo schváliť predstavenstvo spoločnosti. Ďalší týždeň (v septembri) generálny riaditeľ Vladislav Kupka odstúpil z funkcie. KDH žiada vysvetlenie od Slovenskej pošty aj ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD).
„Čo zásadné sa za jediný týždeň zmenilo, že projekt za takmer 67,5 milióna eur, ktorý pôvodne nezískal podporu na porade generálneho riaditeľa, napokon dostal zelenú od predstavenstva? Ako sa členovia predstavenstva vyrovnali s pôvodnými výhradami a aké ekonomické analýzy mali pri rozhodovaní k dispozícii? Pri zákazke, ktorá má Slovenskú poštu zaviazať na 16 rokov, musí byť každé takéto rozhodnutie dôkladne zdokumentované a ekonomicky obhájiteľné,“ uviedol Janckulík.
Nové informácie podľa poslanca vyvolávajú otázky aj o samotnom rozhodovacom procese vo vnútri štátnej spoločnosti. Ako podotkol, zámer projektu sa 2. septembra vrátil z porady generálneho riaditeľa na prepracovanie. Už 9. septembra ho však malo schváliť predstavenstvo Slovenskej pošty.
KDH zároveň žiada ministra dopravy, aby objasnil okolnosti odchodu bývalého generálneho riaditeľa Kupku. Podľa Janckulíka je potrebné vysvetliť, kedy sa začalo rokovať o jeho odchode a ďalšom profesijnom pôsobení a či existovala akákoľvek súvislosť medzi načasovaním jeho odchodu a schválením projektu.
„Minister Ráž nemôže donekonečna stáť bokom a tváriť sa, že rozhodnutia vedenia Slovenskej pošty sa ho netýkajú. Ministerstvo dopravy vykonáva práva jediného akcionára spoločnosti. Minister preto nesie politickú zodpovednosť za to, ako štát kontroluje jej hospodárenie. Od ministra očakávame konkrétne odpovede, nie ďalšie mlčanie,“ zdôraznil Janckulík.
KDH žiada Slovenskú poštu, aby v zákonom umožnenom rozsahu zverejnila uznesenie o schválení zámeru, príslušné časti zápisníc z porady generálneho riaditeľa a rokovania predstavenstva, ako aj ekonomické posúdenie projektu, pokiaľ bolo súčasťou rozhodovania.
„Zápisnice z rokovaní porady riaditeľa aj predstavenstva sú internými dokumentmi, ktoré Slovenská pošta zverejňovať nebude,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Lukáčová. Dodala, že generálneho riaditeľa spoločnosti vymenúva Ministerstvo dopravy (MD) SR. „Odchod pána Kupku s týmto projektom nijako nesúvisel,“ odvetilo TASR ministerstvo.
Podľa informácií podpredsedu KDH a poslanca Národnej rady (NR) SR Igora Janckulíka zámer pôvodne nezískal podporu na porade generálneho riaditeľa, no už o týždeň ho malo schváliť predstavenstvo spoločnosti. Ďalší týždeň (v septembri) generálny riaditeľ Vladislav Kupka odstúpil z funkcie. KDH žiada vysvetlenie od Slovenskej pošty aj ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD).
„Čo zásadné sa za jediný týždeň zmenilo, že projekt za takmer 67,5 milióna eur, ktorý pôvodne nezískal podporu na porade generálneho riaditeľa, napokon dostal zelenú od predstavenstva? Ako sa členovia predstavenstva vyrovnali s pôvodnými výhradami a aké ekonomické analýzy mali pri rozhodovaní k dispozícii? Pri zákazke, ktorá má Slovenskú poštu zaviazať na 16 rokov, musí byť každé takéto rozhodnutie dôkladne zdokumentované a ekonomicky obhájiteľné,“ uviedol Janckulík.
Nové informácie podľa poslanca vyvolávajú otázky aj o samotnom rozhodovacom procese vo vnútri štátnej spoločnosti. Ako podotkol, zámer projektu sa 2. septembra vrátil z porady generálneho riaditeľa na prepracovanie. Už 9. septembra ho však malo schváliť predstavenstvo Slovenskej pošty.
KDH zároveň žiada ministra dopravy, aby objasnil okolnosti odchodu bývalého generálneho riaditeľa Kupku. Podľa Janckulíka je potrebné vysvetliť, kedy sa začalo rokovať o jeho odchode a ďalšom profesijnom pôsobení a či existovala akákoľvek súvislosť medzi načasovaním jeho odchodu a schválením projektu.
„Minister Ráž nemôže donekonečna stáť bokom a tváriť sa, že rozhodnutia vedenia Slovenskej pošty sa ho netýkajú. Ministerstvo dopravy vykonáva práva jediného akcionára spoločnosti. Minister preto nesie politickú zodpovednosť za to, ako štát kontroluje jej hospodárenie. Od ministra očakávame konkrétne odpovede, nie ďalšie mlčanie,“ zdôraznil Janckulík.
KDH žiada Slovenskú poštu, aby v zákonom umožnenom rozsahu zverejnila uznesenie o schválení zámeru, príslušné časti zápisníc z porady generálneho riaditeľa a rokovania predstavenstva, ako aj ekonomické posúdenie projektu, pokiaľ bolo súčasťou rozhodovania.
„Zápisnice z rokovaní porady riaditeľa aj predstavenstva sú internými dokumentmi, ktoré Slovenská pošta zverejňovať nebude,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Lukáčová. Dodala, že generálneho riaditeľa spoločnosti vymenúva Ministerstvo dopravy (MD) SR. „Odchod pána Kupku s týmto projektom nijako nesúvisel,“ odvetilo TASR ministerstvo.