KDH: Zmenou v 2. pilieri by si pomohla vláda, sporiteľom to uškodí

Bratislava 13. mája (TASR) - Otvorenie druhého piliera by malo vážny dosah na jeho sporiteľov. Takýmto krokom by si síce vláda pomohla istými príjmami, na druhej strane by však uškodila práve sporiteľom. Uviedol v utorok na tlačovej konferencii opozičný poslanec Jozef Hajko z KDH.



„Dobre vieme, čo sa stalo v minulosti, keď vlády Roberta Fica (Smer-SD) otvárali druhý pilier. Prišla masívna kampaň a masívny odchod sporiteľov z druhého piliera, čím si vláda riešila vlastné problémy. Žiaľ, ak takéto niečo nastane, bude to mať vážny dosah na sporiteľov v druhom pilieri,“ povedal Hajko.



Opozičný poslanec pripomenul, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) nedávno spomenul začatie diskusie k otvoreniu druhého piliera. „My sa do tej diskusie pridávame a ja pri tej príležitosti hovorím o tom, že je to číry populizmus,“ podčiarkol Hajko. Ten apeluje na hľadanie riešení, ktoré by udržali dôchodkový systém na Slovensku.



„Je to odkladanie problému a váľanie tohto problému na ďalšie vlády. A dovolím si povedať aj na plecia ďalších generácií,“ uzavrel Hajko.



Na utorkové vyjadrenia KHD reagoval šéf rezortu práce. „Je mi ľúto, že KDH chce, aby mali ľudia nižšie dôchodky a odmieta ich slobodné rozhodovanie o tom, čo je pre nich výhodné a čo nie je. 58.000 seniorov už poberá kombinované dôchodky z 1. a 2. piliera. 95 % z nich ich má v priemere mesačne o takmer 50 eur nižšie oproti tomu, ak by zostali len v 1. pilieri. Dôvody sú rôzne, ale taká je realita. Podobný osud hrozí ďalším. Zodpovední politici nemôžu dopustiť, aby ľudia dostávali nižšie dôchodky, a preto budem diskutovať s odborníkmi vrátane zástupcov dôchodkových správcovských spoločností o takých riešeniach, ktoré by ľuďom umožnili slobodne sa rozhodnúť o spôsobe sporenia na dôchodok,“ povedal Tomáš.