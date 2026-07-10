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KDH znepokojuje tiché rušenie poštových pobočiek
Vidiek nepotrebuje veľké gestá. Potrebuje funkčné služby, uviedol Janckulík.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Opozičné KDH upozornilo na znepokojujúci trend tichého rušenia pobočiek Slovenskej pošty, ktorý podľa hnutia negatívne zasahuje najmä obyvateľov menších obcí. Podpredseda KDH a predsedajúci Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janckulík odmietol, aby vláda šetrila na základných službách pre občanov, a z tohto dôvodu inicioval zvolanie parlamentného výboru.
„Práve preto ma znepokojuje tiché rušenie poštových pobočiek, ktoré už na viacerých miestach prebieha. Nenechám to len tak. Ako predsedajúci Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj zvolám rokovanie výboru, aby vedenie Slovenskej pošty aj príslušné ministerstvo vysvetlili, podľa akých kritérií pobočky zatvárajú a aké riešenia ponúkajú pre ľudí na vidieku. Vidiek nepotrebuje veľké gestá. Potrebuje funkčné služby,“ uviedol Janckulík.
Poslanec za KDH zdôraznil, že pošta nie je len obyčajná budova na vyzdvihnutie balíka, ale pre mnohých občanov predstavuje kľúčovú infraštruktúru. Hnutie odmieta, aby sa konsolidácia verejných financií diala na úkor najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Podľa neho by mal štát začať šetriť najskôr na sebe, zrušiť zbytočné úrady, prehodnotiť počet a fungovanie ministerstiev, obmedziť predražené podujatia či marketingové výdavky.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) rokovalo vo štvrtok (9. 7.) s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Vladislavom Kupkom o optimalizácii poštových služieb. Združenie so zatváraním pôšt nesúhlasí, hoci rozumie potrebe ekonomickej udržateľnosti pošty. „Žiadame dôslednú komunikáciu Slovenskej pošty smerom k samosprávam a väčšiu mieru empatie pri krokoch, ktoré sa priamo dotýkajú života ľudí v území,“ zdôraznil predseda ZMOS-u Jozef Božik. Podľa neho narastá nespokojnosť obyvateľov so zatváraním vybraných pôšt, znižovaním počtu zamestnancov na poštách i obmedzovaním prevádzkových hodín počas letných mesiacov.
Predstavitelia samospráv by sa mali stať partnermi Slovenskej pošty pri komunikácii zmien a zdieľaní informácií o užitočných službách a alternatívach kamennej pobočky pre obyvateľov. Vyzvala ich k tomu pošta v otvorenom liste, ktorý generálny riaditeľ spoločnosti adresoval v piatok predstaviteľom miest a obcí. Pošta tak reagovala na opakovanú kritiku samospráv k optimalizácii poštových služieb a zatváraniu niektorých kamenných pobočiek. Zdôraznila, že pošta nie je budova, ale sieť služieb a tú naďalej rozvíja.
„Práve preto ma znepokojuje tiché rušenie poštových pobočiek, ktoré už na viacerých miestach prebieha. Nenechám to len tak. Ako predsedajúci Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj zvolám rokovanie výboru, aby vedenie Slovenskej pošty aj príslušné ministerstvo vysvetlili, podľa akých kritérií pobočky zatvárajú a aké riešenia ponúkajú pre ľudí na vidieku. Vidiek nepotrebuje veľké gestá. Potrebuje funkčné služby,“ uviedol Janckulík.
Poslanec za KDH zdôraznil, že pošta nie je len obyčajná budova na vyzdvihnutie balíka, ale pre mnohých občanov predstavuje kľúčovú infraštruktúru. Hnutie odmieta, aby sa konsolidácia verejných financií diala na úkor najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Podľa neho by mal štát začať šetriť najskôr na sebe, zrušiť zbytočné úrady, prehodnotiť počet a fungovanie ministerstiev, obmedziť predražené podujatia či marketingové výdavky.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) rokovalo vo štvrtok (9. 7.) s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Vladislavom Kupkom o optimalizácii poštových služieb. Združenie so zatváraním pôšt nesúhlasí, hoci rozumie potrebe ekonomickej udržateľnosti pošty. „Žiadame dôslednú komunikáciu Slovenskej pošty smerom k samosprávam a väčšiu mieru empatie pri krokoch, ktoré sa priamo dotýkajú života ľudí v území,“ zdôraznil predseda ZMOS-u Jozef Božik. Podľa neho narastá nespokojnosť obyvateľov so zatváraním vybraných pôšt, znižovaním počtu zamestnancov na poštách i obmedzovaním prevádzkových hodín počas letných mesiacov.
Predstavitelia samospráv by sa mali stať partnermi Slovenskej pošty pri komunikácii zmien a zdieľaní informácií o užitočných službách a alternatívach kamennej pobočky pre obyvateľov. Vyzvala ich k tomu pošta v otvorenom liste, ktorý generálny riaditeľ spoločnosti adresoval v piatok predstaviteľom miest a obcí. Pošta tak reagovala na opakovanú kritiku samospráv k optimalizácii poštových služieb a zatváraniu niektorých kamenných pobočiek. Zdôraznila, že pošta nie je budova, ale sieť služieb a tú naďalej rozvíja.