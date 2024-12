KDH: Zníženie ratingu SR potvrdilo, že politika má presah do ekonomiky

Bratislava 14. decembra (TASR) - Hodnotenie od ratingovej agentúry Moody's potvrdzuje, že politika v iných oblastiach má presah do ekonomiky a verejných financií. Skonštatovalo to opozičné KDH v reakcii na zníženie hodnotenia Slovenska o jeden stupeň na A3. KDH sa obáva, že ak bude Slovensko takto pokračovať ďalej, zdražie nielen financovanie vládneho dlhu, ale cez vyššie úrokové sadzby to pocítia aj občania a firmy. Hnutie kritizuje vládu Roberta Fica (Smer-SD), že sa vyhovára.



"V KDH nás neteší, že Slovensko sa v hodnotení prepadáva, lebo zhoršovanie ratingu sa cez vyššie úrokové sadzby prenáša do domácej ekonomiky," uviedol v stanovisku poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Hajko. "V časoch, keď na spoločnosť tvrdo doľahne bremeno konsolidačného balíka, to bude znamenať ešte väčšie zbedačovanie ľudí a zhoršenie prostredia pre zamestnávateľov," vyhlásil.



Vo vláde sa podľa KDH detinsky vyhovárajú na dedičstvo po predchádzajúcich vládach, ktoré im nechali rozvrátené verejné financie. "Áno, tie nie sú v dobrom stave dlhšie, ale experti agentúry Moody's v najnovšom hodnotení poukázali na negatívne činy súčasnej vlády, pričom kritizujú zmeny v súdnictve, polícii, v politike voči médiám, ktorá okresáva kontrolné mechanizmy v spoločnosti," priblížil Hajko.



Ratingová agentúra Moody's znížila hodnotenie Slovenska o jeden stupeň na A3 so stabilným výhľadom. Predchádzajúce hodnotenia od ratingových agentúr Standard & Poor's a Fitch z decembra a z konca októbra potvrdili pôvodné hodnotenia. Podľa Ministerstva financií SR hodnotenie Moody's uznáva, že Slovensko je ekonomicky v dobrej kondícii a agentúra nevidí riziká pri financovaní nášho dlhu. Za dôležité považuje rezort konštatovanie, že Slovenská republika bude schopná naďalej lákať zahraničné investície. Ministerstvo má zároveň výhrady k tomu, že agentúra znížila hodnotenie najmä na základe politického hodnotenia inštitúcií štátu.