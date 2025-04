KDH: Zvýšenie odpočítateľnej položky podporí zamestnanie seniorov

Bratislava 8. apríla (TASR) - Zvýšenie odpočítateľnej položky pri pracovných zmluvách dôchodcov a študentov z aktuálnych 200 eur na 350 eur by podporilo zamestnanosť týchto skupín obyvateľov. Zamestnávatelia by boli zároveň ochotnejší ich zamestnávať, keďže aj poskytovateľ práce by bol oslobodený od platenia väčšej časti odvodov. Informovalo o tom v utorok na tlačovej konferencii opozičné KDH.



„Chceme týmto ľuďom otvoriť viac náruč, aby boli ochotnejší viac pracovať, aby mali viac peňazí z tej práce,“ odôvodnil predložený návrh novely zákona o sociálnom poistení Jozef Hajko (KDH). Uviedol, že stanovená suma 200 eur je na Slovensku platná už desať rokov. „Za toto obdobie priemerná mzda vzrástla o vyše 70 %. Takisto išli hore dôchodky a napríklad minimálna mzda išla viac ako na dvojnásobok. To znamená, že je opodstatnenie, aby sa aj táto odpočítateľná položka zdvihla,“ vysvetlil opozičný poslanec.



Zvýšenie odpočítateľnej položky by podľa hnutia znamenalo vyšší príjem pre študentov a seniorov a zároveň motivovalo zamestnávateľov k zamestnaniu týchto skupín obyvateľstva. Vyššie finančné prostriedky by v čase konsolidácie podľa kresťanských demokratov študentom a dôchodcom určite pomohli.



Poslanec František Majerský (KDH) verí, že vládna koalícia si tento návrh zákona osvojí podobne ako iné opozičné strany. „Naši študenti a naši dôchodcovia potrebujú viac peňazí. Chcú pracovať, chcú brigádovať, ale chcú mať za to aj viac peňazí, a týmto zákonom im to zlepšíme,“ skonštatoval Majerský.