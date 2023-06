KDH: Zvýšený príspevok opatrovateľom nepomáha situácii

Bratislava 27. júna (TASR) - Zvýšenie príspevku pre opatrovateľov sa týka neformálnych opatrovateľov, no nerieši finančne poddimenzovaný personál v zariadeniach sociálnych služieb a v terénnej opatrovateľskej službe. Mimoparlamentné KDH tak reagovalo na schválenie nariadenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorým sa upravuje výška peňažného príspevku na opatrovanie na 569 eur mesačne.



"To, čo potrebujeme, je razantná a systémová zmena financovania celého sektora," uviedla členka predsedníctva KDH Martina Holečková, ktorá sa venuje sociálnej a rodinnej politike. KDH navrhuje vo svojich programových prioritách pre sociálnu oblasť postupne zvýšiť o 500 eur príspevok pre domácich opatrovateľov.



Zároveň chce zvýšiť mzdy v sociálnych službách o 50 % a postupne zvyšovať podiel výdavkov na sociálnu starostlivosť z 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) na 1,7 % HDP. Týmito krokmi sa podľa KDH zatraktívni práca v sociálnych službách a opatrovateľky by tak nemuseli opúšťať svoje rodiny a pracovať v zahraničí.



V pondelok (26. 6.) sa Komora opatrovateliek Slovenska (KOS) vyjadrila, že štát má zabezpečiť financovanie terénnej opatrovateľskej služby do jej konečného a systémového riešenia odpustením odvodov. Odpustenie odvodov poskytovateľom opatrovateľskej služby by podľa KOS pomohlo udržať kontinuitu starostlivosti v teréne a nespôsobovať prijímateľom pocit neistoty a strachu z budúcnosti.



MPSVR SR však reagovalo, že riešiť udržanie kontinuity starostlivosti v teréne prostredníctvom odpustenia odvodov poskytovateľom opatrovateľskej služby je nesystémové riešenie. Rezort tiež upozornil, že nie je zriaďovateľom ani poskytovateľom sociálnych služieb, tie patria do originálnej pôsobnosti samospráv.



"Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si uvedomuje nedostatky v oblasti financovania sociálnych služieb v SR vrátane domácej opatrovateľskej služby, ktorá je dlhodobo financovaná najmä z prostriedkov štrukturálnych fondov. Preto je aktuálne pripravovaná Koncepcia reformy financovania sociálnych služieb, ktorá má byť východiskom pre jej legislatívnu úpravu. Na MPSVR vznikla pracovná skupina za účasti všetkých relevantných zástupcov. Cieľom reformy je vytvorenie strategického a legislatívneho rámca pre funkčné prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti," uviedlo MPSVR SR pre TASR. Systém financovania má podľa ministerstva prispieť k riešeniu problému nedostatku personálu v sektore sociálnych služieb, najmä terénnych.