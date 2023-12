KDH:Fico už raz siahol na 2. pilier,ľudí pripraví o desiatky tisíc eur

Bratislava 12. decembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) už v roku 2013 okresal príspevky do druhého piliera. Uviedlo to KDH s tým, že vláda sa chystá znížiť odvod do druhého piliera bez širokej odbornej diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní.



"Vždy, keď Fico potrebuje peniaze na svoje populistické opatrenia, tak ich zoberie z druhého piliera, lebo si myslí, že si to ľudia nevšimnú, keďže im ich neberie priamo z peňaženky. Realita je však taká, že sa vláda chystá obrať občanov o desiatky tisíc eur a najviac sa to dotkne mladých ľudí," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu KDH a expertka na sociálnu oblasť Martina Holečková.



Poslanec KDH a ekonomický expert Jozef Hajko sa vyjadril, že ide o nesystémové riešenie. Fico si tak zahladzuje problémy s financiami, ktoré vláda má, pretože sa rozhodla bez odbornej diskusie minúť stovky miliónov eur.



Zníženie odvodu do druhého dôchodkového piliera zo súčasných 5,5 % na 4 % bude zatiaľ trvalé. Minulý týždeň to po rokovaní vlády pri predstavovaní konsolidačných opatrení uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Opatrenie je súčasťou vládneho konsolidačného balíčka. Zatiaľ je to nastavené ako trvalé opatrenie. V ústave je zakotvená trojpilierovosť dôchodkového systému, čiže nie je možné druhý pilier zrušiť. Toto je teraz opatrenie, ktoré bolo prijaté. Zatiaľ je to natrvalo. Uvidíme, či sa bude v budúcnosti niečo meniť," povedal Tomáš.