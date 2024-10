KDH: Predĺženie akreditácie nezažehná veľké problémy poľnohospodárov

Bratislava 14. októbra (TASR) - Predĺženie akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) zďaleka nezažehná veľké problémy slovenských poľnohospodárov. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Čaučík za opozičné KDH, v reakcii na piatkové (11. 10.) oznámenie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) o predĺžení akreditácie PPA do polovice októbra 2027.



"Tešili by sme sa viac, ak by sme nevideli problémy, ktoré činnosť PPA za posledný rok sprevádzajú, a to personálne výmeny vo vedení agentúry a špeciálne na poste generálneho riaditeľa, ťažko zvládnutý proces vyplácania priamych platieb poľnohospodárom a nečerpanie finančných prostriedkov zo starého aj nového programového obdobia," priblížil Čaučík.



Minister Takáč podľa neho opakovane hádže vinu na tých, ktorí vládli v predchádzajúcich troch rokoch a v tejto súvislosti hovorí o obrovských zdrojoch, ktoré ostali nevyčerpané z Programu rozvoja vidieka. To je však podľa Čaučíka najmä problém vlády Smeru a SNS z rokov 2016 až 2020, kedy nerozbehli čerpanie a neotvorili potrebné výzvy.



Čaučík upozornil, že v rokoch 2020 až 2023 vlády museli predovšetkým obnoviť dôveru EÚ v systém riadenia po korupčných kauzách a získať opäť akreditáciu PPA, čo sa podarilo.



Dôvera však podľa poslanca NR SR za KDH dodnes nie je obnovená. "Pýtam sa pána ministra, prečo nebol dodnes zverejnený forenzný audit, ktorý dostala Európska komisia (EK) a ktorý preukázal spreneveru finančných prostriedkov za roky 2015 až 2019 v súvislosti s kauzou Dobytkár. Kým sa dôveryhodne neodstránia pochybnosti z minulosti, budú tu aj pochybnosti o tom, či PPA funguje, ako má a či opäť získa a udrží si dôveru EK a jej uznanie trvalej akreditácie agentúry," dodal Čaučík.