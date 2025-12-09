< sekcia Ekonomika
KDH:Reforma financovania sociálnych služieb musí priniesť ľuďom istotu
Opozičná strana chcela zvýšiť tiež príspevky pre ambulantné a pobytové služby či zaviesť jasnú definíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Reforma financovania sociálnych služieb musí priniesť ľuďom istotu. Opoziční poslanci Andrea Turčanová a Peter Stachura (obaja z KDH) tak reagovali na schválenie reformy, ktorá v utorok získala v parlamente dôveru a hlasovalo za ňu 78 poslancov. Zhodnotili, že v návrhu, ktorý prišiel na aktuálnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, boli vážne chyby, no viaceré z nich sa podarilo odstrániť. Stále však v reforme zostali veci, ktoré sa musia opraviť, aby ľudí nezasiahli negatívne.
KDH podalo v rámci reformy aj viacero pozmeňujúcich návrhov. Jedným z nich bolo, aby rodina po úmrtí opatrovanej osoby neprišla zo dňa na deň o celý príjem a dostala príspevok na pomoc v odkázanosti aj za mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a rovnako aj v tom nasledujúcom mesiaci. Opozičná strana chcela zvýšiť tiež príspevky pre ambulantné a pobytové služby či zaviesť jasnú definíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
Ďalší pozmeňujúci návrh sa týkal povinnosti evidovať mieru zdravotnej starostlivosti klienta. Rovnako spresniť sa mali aj podmienky správne poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti tak, aby bola jasná kompetencia sestier, pracovníkov a opatrovateľov.
„Chceme, aby reforma fungovala. A aby bola spravodlivá. Naše návrhy k tomu reálne prispievajú. Vzhľadom na to, že neboli schválené, KDH sa pri hlasovaní o reforme zdržalo,“ dodalo hnutie.
KDH podalo v rámci reformy aj viacero pozmeňujúcich návrhov. Jedným z nich bolo, aby rodina po úmrtí opatrovanej osoby neprišla zo dňa na deň o celý príjem a dostala príspevok na pomoc v odkázanosti aj za mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a rovnako aj v tom nasledujúcom mesiaci. Opozičná strana chcela zvýšiť tiež príspevky pre ambulantné a pobytové služby či zaviesť jasnú definíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
Ďalší pozmeňujúci návrh sa týkal povinnosti evidovať mieru zdravotnej starostlivosti klienta. Rovnako spresniť sa mali aj podmienky správne poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti tak, aby bola jasná kompetencia sestier, pracovníkov a opatrovateľov.
„Chceme, aby reforma fungovala. A aby bola spravodlivá. Naše návrhy k tomu reálne prispievajú. Vzhľadom na to, že neboli schválené, KDH sa pri hlasovaní o reforme zdržalo,“ dodalo hnutie.