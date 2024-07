KDH: Vláda by mala viac pomáhať jednorodičovským domácnostiam

Bratislava 19. júla (TASR) - Štát by sa mal viac zamerať na jednorodičovské domácnosti, ktoré sú ohrozené chudobou. V piatok na to upozornila poslankyňa KDH Martina Holečková, ktorá vyzvala ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD), aby na najbližšom zasadnutí vlády predstavil plán pomoci týmto domácnostiam.



"V jednorodičovských domácnostiach žije viac ako 860.000 ľudí a v drvivej väčšine sú to matky s malými deťmi. To naozaj idú Robert Fico (Smer-SD) alebo Erik Tomáš ignorovať každého šiesteho Slováka či Slovenku a zakrývať si pred ich problémami oči?" uviedla Holečková.



Zároveň dodala, že jednorodičovské domácnosti sú najviac ohrozenou skupinou na hranici chudoby. Pripomenula, že v zákone nie sú doteraz tieto domácnosti ani zadefinované.



"Ak by prioritou vlády bola pomoc ľuďom, tak už na septembrovej schôdzi môžeme mať jednorodičovské domácnosti zadefinované v zákone. Koalícia by dokonca mohla použiť ich obľúbené skrátené legislatívne konanie, lebo tu naozaj hrozia obrovské škody, keďže 50 % z týchto domácností žije v chudobe s existenčnými problémami a na deň majú iba 5,50 eura," uzavrela.