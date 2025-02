Odborník: K digitalizácii majú najbližšie podnikatelia do 35 rokov

Bratislava 20. februára (TASR) - Podnikateľom do 35 rokov patrí v súčasnosti viac ako polovica všetkých virtuálnych sídel na Slovensku. Mladí podnikatelia zavádzajú nové prístupy, opúšťajú tradičné podnikateľské modely a dávajú prednosť digitálnym riešeniam a aj preto aktuálne patria medzi najrýchlejšie rastúcich v oblasti podnikania. Uviedol Lukáš Adamec z Mojesidlo.sk, najväčšieho poskytovateľa virtuálnych sídel na Slovensku.



Mladí profesionáli sú podľa neho technicky zdatní, flexibilní a orientovaní na moderné riešenia. Virtuálne sídla im navyše poskytujú potrebnú voľnosť a šetria im čas a financie, ktoré môžu investovať do rozvoja svojich podnikateľských zámerov. Okrem toho flexibilita pracovať odkiaľkoľvek, či z domu alebo aj zo zahraničia, je podľa Adamca pre mladú generáciu neoceniteľná.



Zo štatistických údajov spoločnosti vyplýva, že najsilnejšou vekovou skupinou podnikateľov zakladajúcich virtuálne sídla sú mladí vo veku od 26 do 30 rokov, ktorí predstavujú 18,2 % z celkového počtu podnikateľov. Nasleduje veková kategória od 31 do 35 rokov (17,1 %) a od 21 do 25 rokov (16,5 %).



"Na čele firiem s virtuálnym sídlom dominujú muži, ktorí tvoria až 73,8 % takýchto spoločností na Slovensku. Ženy riadia 26,2 % firiem. Aj u nich však platí, že dominujú hlavne vo vekovej skupine 26 až 30 rokov," priblížil poskytovateľ sídiel.



Adamec zo spoločnosti do budúcnosti očakáva, že počet virtuálnych sídiel bude naďalej rásť. V tejto súvislosti vyčíslil, že kým v roku 2021 ich bolo na Slovensku 38.075, vlani dosiahol ich počet 47.434 sídiel. Využívať by ich mali najmä živnostníci, start-upy, malé "eseročky" a pobočky zahraničných spoločností, ktoré k svojmu fungovaniu nepotrebujú vlastné podnikateľské priestory.



"Z geografického hľadiska nie sú virtuálne adresy rozmiestnené rovnomerne naprieč územím Slovenska. Dominuje Bratislava, kde je evidovaných viac ako 36.000 virtuálnych sídel. Nasledujú Košice so 4050 registrovanými sídlami, na treťom mieste je Žilina a štvrtá priečka patrí Nitre," uzavrela spoločnosť.