Keď pôjdete na nákup do BILLA, aj vy môžete podporiť Deň narcisov

Bratislava 17. apríla (OTS) - Vedeli ste, že na Slovensku ročne pribúda 40 000 onkologických pacientov? Pri takomto vysokom počte každý z nás pozná človeka, ktorý bojuje s vážnym, život ohrozujúcim ochorením. Spoločnosť BILLA dlhodobo podporuje zdravotne znevýhodnené skupiny, preto sa už po šiestykrát zapája do zbierky Deň narcisov. Dobrovoľníkov, u ktorých za ľubovoľný príspevok môžete získať symbolický narcis a podporiť tak onkopacientov, stretnete vo štvrtok 18. 4. aj v blízkosti predajní BILLA po celom Slovensku.Mama, starší brat, suseda, kamarát zo školy či kolegyňa z práce. Rakovina si nevyberá a môže postihnúť kohokoľvek. Boj s touto chorobou je veľmi náročný fyzicky, duševne a často aj finančne, preto Liga proti rakovine už po 28-krát organizuje verejnú zbierku Deň narcisov. Pripnite si tento žltý kvietok na znak solidarity s onkologickými pacientmi a pripomeňte si niekoho, kto podstupuje liečbu tohto zákerného ochorenia.Dobrovoľníkov z Ligy proti rakovine stretnete na Deň narcisov, vo štvrtok 18. 4., už po šiestykrát aj v blízkosti supermarketov BILLA.povedala. Podporu zbierke Deň narcisov vyjadria aj zamestnanci BILLA pracujúci v centrále spoločnosti, logistických centrách aj priamo v predajniach, pretože osud ľudí s rakovinou im nie je ľahostajný. Gestom pripnutia si narcisu tak zamestnanci k pomoci prirodzene inšpirujú aj nakupujúcich zákazníkov.Na tohtoročnej zbierke Deň narcisov sa bude po celej krajine podieľať 12 000 dobrovoľníkov, ktorí majú pre empatických darcov s veľkým srdcom pripravených 900 000 symbolických narcisov. Prispieť bude možné vhodením ľubovoľnej hotovosti do pokladničiek. Na vybraných miestach budú k dispozícii aj platobné terminály. Finančné prostriedky, ktoré Liga proti rakovine vyzbiera, poputujú na jej bezplatné projekty určené pre onkologických pacientov. Ide napríklad o onkoporadňu, podporné skupiny pre pacientov a ich príbuzných, jednorazovú finančnú podporu či o parochne pre pacientky s rakovinou.uviedlaOkrem verejnej zbierky v uliciach, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. 4., prebiehajú od 14. 4. do 21. 4. v rámci Dňa narcisov aj iné formy pomoci – prispenie prostredníctvom SMS na číslo 848, QR kódu či bezhotovostnej platby na špeciálny účet Dňa narcisov. Všetky možnosti, ako podporiť Deň narcisov, a tiež informácie o ňom, nájdete na www.dennarcisov.sk