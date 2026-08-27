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Keď sa vášeň spojí s výnimočným zážitkom
Slovenský maloobchod prechádza zmenou. Ako dokazujú prevádzky ocenené v súťaži Visa Slovak Top Shop, bežný nákup sa mení na zážitkové nakupovanie.
Autor OTS
Bratislava 27. augusta (OTS) - Poďte sa s nami pozrieť, aké tajomstvo úspechu skrývajú tri výnimočné kamenné prevádzky – Dom&Dvor Concept Store v Banskej Štiavnici, dm drogerie markt v CityMarket Nitra a Luculus na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Čo rozhodlo o tom, že sa predajne zaradili medzi elitu Visa Slovak Top Shop za rok 2026? Čo majú tieto tri na prvý pohľad odlišné koncepty spoločné?
Všetky úspešne prešli prísnym viacstupňovým hodnotením inšpektorov spoločnosti ppm factum, ktorí ich navštívili inkognito v rámci mystery shoppingu. Všetky tiež spája nekompromisný dôraz na špičkovú zákaznícku skúsenosť a výnimočne ústretový a usmievavý personál. Ďalšími spoločnými prvkami sú účelný interiérový a exteriérový dizajn a schopnosť pretvoriť bežný nákup na zmysluplný moment. Sú to tri miesta s príbehom, entuziazmom a človečinou. Miesta, kde zákazník nie je len anonymným nakupujúcim, ale stredobodom pozornosti personálu a majiteľov.
Štiavnický Dom&Dvor Concept Store oslávil 15. výročie svojho založenia azda tým najkrajším spôsobom – víťazstvom v aprílovom kole súťaže Visa Slovak Top Shop. Prevádzka, ktorú s láskou buduje rodina Preissovcov, na vás zapôsobí ako inšpiratívny ostrov pozitívnej energie. Na pozemku s rozlohou približne tri hektáre sa prepájajú svety záhradníctva zameraného najmä na hortenzie, precízne upraveného parku pripomínajúceho Versailles a obchodu s interiérovým dizajnom, ktorý dýcha očarujúcou atmosférou.
Za úspechom stojí dokonalá rodinná súhra. Kým zakladatelia Annette a Michal vnášajú do konceptu cit pre estetiku a praktickú precíznosť (Michal napríklad sám zváral atypické kovové dvere), dcéra Sandra vedie obchod a marketing a syn Filip sa venuje profesionálnym návrhom záhrad. „V areáli Dom&Dvor vám plynie čas pomalšie. Bežne tu zažijete zdanlivo náhodné skutky láskavosti. Napríklad nás majitelia s radosťou pohostili skvelou kávou a domácim jablkovým koláčom. Malá rodinná firma pritom denne čelí vrtochom prírody. V zime sa tu pasujú s mrazmi, v lete zasa s extrémnym suchom,“ uvádza Zuzana Imrichová, národná manažérka Slovak Top Shop.
Foto: Peter Král
Májovým víťazom Visa Slovak Top Shop sa stala predajňa dm drogerie markt v nitrianskom obchodnom centre CityMarket na Dolnočermánskej ulici. Táto filiálka – ako predajniam hovoria v dm – prešla na prelome septembra a októbra 2025 zásadnou modernizáciou. Presťahovala sa do nových priestorov s celkovou plochou 954 m², vďaka čomu bola istý čas vôbec najväčšou predajňou siete dm na Slovensku. Zákazníkom prináša mimoriadny komfort v podobe širokých, vzdušných uličiek, v ktorých sa pohodlne vyhnú aj dva kočíky, a rozšírenej ponuky potravín či parfumov.
V nitrianskej filiálke nájdete ekologickú plniacu stanicu na pracie a čistiace prostriedky. Skutočným technologickým krokom vpred je veľký dmBox na rýchle a bezkontaktné vyzdvihnutie online objednávok. Stabilný a zohratý 19-členný tím ich týždenne pripraví až 130. „V pozitívne naladenom tíme navyše úspešne funguje medzigeneračná spolupráca – najmladšou členkou je iba 16-ročná žiačka duálneho vzdelávania, zatiaľ čo najstaršia kolegyňa mala 62 rokov a v čase odovzdávania ocenenia sa chystala do dôchodku. Hoci je dm drogerie markt nadnárodný reťazec, kultúra firmy a ľudskosť je rovnaká na všetkých trhoch. Pravidelne býva medzi nominovanými aj Česku a Maďarsku,“ hovorí Markéta Němcová, manažérka Top Shop pre Česko, Slovensko a Maďarsko.
Foto: Peter Král
Bratislavská legenda Luculus „The Art of Gelato“ na Hviezdoslavovom námestí si odniesla prvé miesto za jún. Príbeh rodinnej značky píšu už štyri generácie zmrzlinárov. Značka vznikla v roku 1954 v Chorvátsku a dnes patrí Luculus medzi 50 najlepších zmrzlinární na svete. Na vychytenom bratislavskom korze úspešne pôsobí od roku 1993. Posledná rekonštrukcia, ktorá zaujala našich tajných nakupujúcich zo spoločnosti ppm factum, premenila prevádzku na „Gelato Gallery“. Interiér dnes pripomína luxusnú predajňu šperkov – napokon, monumentálny trojmetrový luster tvorí 540 ručne fúkaných krištáľov Bohemia Crystal. Nečudo, že si mnohí okoloidúci spomenú na slávny film „Raňajky u Tiffanyho“. Unikátny interiér zaujal najmä nových hlavných partnerov projektu Slovak Top Shop na Slovensku, teda zástupcov spoločností Bakof a Boint, ktorí sú odborníkmi na návrhy a realizáciu komerčných interiérov.
Súčasný šéf podniku Luculus Husen Čelik stavia úspech na základoch, ktoré položili jeho predchodcovia, najmä na nekompromisnej kvalite čerstvých surovín a dennej ponuke až 40 príchutí. Už pri vstupe do „galérie“ zaujme skulptúra ruky s kornútikom, ktorá odkazuje na doteraz neprekonaný slovenský rekord z roku 2011, keď Nadži Čelik udržal na jednom kornútiku neuveriteľných 150 kopčekov zmrzliny.
„Projekt Top Shop sme zakladali s ambíciou objavovať a oceňovať výnimočné obchodné prevádzky – podobne, ako to v sektore horeca robia odborníci udeľujúci michelinské hviezdy. Tri inšpiratívne príbehy dokazujú, že kamenný obchod je v dnešnej dobe stále dôležitý, no prestáva byť iba miestom predaja produktov a služieb. Aby uspel na trhu je potrebné zmiešať viacero ingrediencií: predovšetkým kvalitu a poctivé remeslo, emócie a budovanie silného vzťahu so zákazníkmi,“ uviedol Jiří Beran, riaditeľ INSTORE CONSULTING EU s.r.o.
Všetky úspešne prešli prísnym viacstupňovým hodnotením inšpektorov spoločnosti ppm factum, ktorí ich navštívili inkognito v rámci mystery shoppingu. Všetky tiež spája nekompromisný dôraz na špičkovú zákaznícku skúsenosť a výnimočne ústretový a usmievavý personál. Ďalšími spoločnými prvkami sú účelný interiérový a exteriérový dizajn a schopnosť pretvoriť bežný nákup na zmysluplný moment. Sú to tri miesta s príbehom, entuziazmom a človečinou. Miesta, kde zákazník nie je len anonymným nakupujúcim, ale stredobodom pozornosti personálu a majiteľov.
Dom&Dvor Concept Store: Oáza pokoja v uponáhľanom svete
Štiavnický Dom&Dvor Concept Store oslávil 15. výročie svojho založenia azda tým najkrajším spôsobom – víťazstvom v aprílovom kole súťaže Visa Slovak Top Shop. Prevádzka, ktorú s láskou buduje rodina Preissovcov, na vás zapôsobí ako inšpiratívny ostrov pozitívnej energie. Na pozemku s rozlohou približne tri hektáre sa prepájajú svety záhradníctva zameraného najmä na hortenzie, precízne upraveného parku pripomínajúceho Versailles a obchodu s interiérovým dizajnom, ktorý dýcha očarujúcou atmosférou.
Za úspechom stojí dokonalá rodinná súhra. Kým zakladatelia Annette a Michal vnášajú do konceptu cit pre estetiku a praktickú precíznosť (Michal napríklad sám zváral atypické kovové dvere), dcéra Sandra vedie obchod a marketing a syn Filip sa venuje profesionálnym návrhom záhrad. „V areáli Dom&Dvor vám plynie čas pomalšie. Bežne tu zažijete zdanlivo náhodné skutky láskavosti. Napríklad nás majitelia s radosťou pohostili skvelou kávou a domácim jablkovým koláčom. Malá rodinná firma pritom denne čelí vrtochom prírody. V zime sa tu pasujú s mrazmi, v lete zasa s extrémnym suchom,“ uvádza Zuzana Imrichová, národná manažérka Slovak Top Shop.
Foto: Peter Král
dm drogerie markt, Nitra: Moderný retail s ľudskou tvárou
Májovým víťazom Visa Slovak Top Shop sa stala predajňa dm drogerie markt v nitrianskom obchodnom centre CityMarket na Dolnočermánskej ulici. Táto filiálka – ako predajniam hovoria v dm – prešla na prelome septembra a októbra 2025 zásadnou modernizáciou. Presťahovala sa do nových priestorov s celkovou plochou 954 m², vďaka čomu bola istý čas vôbec najväčšou predajňou siete dm na Slovensku. Zákazníkom prináša mimoriadny komfort v podobe širokých, vzdušných uličiek, v ktorých sa pohodlne vyhnú aj dva kočíky, a rozšírenej ponuky potravín či parfumov.
V nitrianskej filiálke nájdete ekologickú plniacu stanicu na pracie a čistiace prostriedky. Skutočným technologickým krokom vpred je veľký dmBox na rýchle a bezkontaktné vyzdvihnutie online objednávok. Stabilný a zohratý 19-členný tím ich týždenne pripraví až 130. „V pozitívne naladenom tíme navyše úspešne funguje medzigeneračná spolupráca – najmladšou členkou je iba 16-ročná žiačka duálneho vzdelávania, zatiaľ čo najstaršia kolegyňa mala 62 rokov a v čase odovzdávania ocenenia sa chystala do dôchodku. Hoci je dm drogerie markt nadnárodný reťazec, kultúra firmy a ľudskosť je rovnaká na všetkých trhoch. Pravidelne býva medzi nominovanými aj Česku a Maďarsku,“ hovorí Markéta Němcová, manažérka Top Shop pre Česko, Slovensko a Maďarsko.
Foto: Peter Král
Luculus: Zmrzlina ako od Tiffanyho
Bratislavská legenda Luculus „The Art of Gelato“ na Hviezdoslavovom námestí si odniesla prvé miesto za jún. Príbeh rodinnej značky píšu už štyri generácie zmrzlinárov. Značka vznikla v roku 1954 v Chorvátsku a dnes patrí Luculus medzi 50 najlepších zmrzlinární na svete. Na vychytenom bratislavskom korze úspešne pôsobí od roku 1993. Posledná rekonštrukcia, ktorá zaujala našich tajných nakupujúcich zo spoločnosti ppm factum, premenila prevádzku na „Gelato Gallery“. Interiér dnes pripomína luxusnú predajňu šperkov – napokon, monumentálny trojmetrový luster tvorí 540 ručne fúkaných krištáľov Bohemia Crystal. Nečudo, že si mnohí okoloidúci spomenú na slávny film „Raňajky u Tiffanyho“. Unikátny interiér zaujal najmä nových hlavných partnerov projektu Slovak Top Shop na Slovensku, teda zástupcov spoločností Bakof a Boint, ktorí sú odborníkmi na návrhy a realizáciu komerčných interiérov.
Súčasný šéf podniku Luculus Husen Čelik stavia úspech na základoch, ktoré položili jeho predchodcovia, najmä na nekompromisnej kvalite čerstvých surovín a dennej ponuke až 40 príchutí. Už pri vstupe do „galérie“ zaujme skulptúra ruky s kornútikom, ktorá odkazuje na doteraz neprekonaný slovenský rekord z roku 2011, keď Nadži Čelik udržal na jednom kornútiku neuveriteľných 150 kopčekov zmrzliny.
„Projekt Top Shop sme zakladali s ambíciou objavovať a oceňovať výnimočné obchodné prevádzky – podobne, ako to v sektore horeca robia odborníci udeľujúci michelinské hviezdy. Tri inšpiratívne príbehy dokazujú, že kamenný obchod je v dnešnej dobe stále dôležitý, no prestáva byť iba miestom predaja produktov a služieb. Aby uspel na trhu je potrebné zmiešať viacero ingrediencií: predovšetkým kvalitu a poctivé remeslo, emócie a budovanie silného vzťahu so zákazníkmi,“ uviedol Jiří Beran, riaditeľ INSTORE CONSULTING EU s.r.o.
Máte aj vy svoju obľúbenú predajňu? Nominujte ju na ocenenie na adrese nominacia@slovaktopshop.sk.