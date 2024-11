Keď to v supermarkete žije aj po záverečnej

Delikátna súhra chutí

Spoločnosť BILLA, s.r.o. je súčasťou REWE International AG a na Slovensku pôsobí od roku 1993. Je lídrom v segmente supermarketov a v súčasnosti ich prevádzkuje 166 s viac ako 4 500 pracovníčkami a pracovníkmi. V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami sú cenovo výhodné produkty Clever, výrobky pod značkou BILLA, Bon Via, Nice Bites, Mäsiarov výber, organické produkty BILLA BIO a domáca Slovenská farma. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.



Bratislava 20. novembra (OTS) - S lampášmi v ruke objavovali tajomné zákutia medzi regálmi a zažili neopakovateľnú atmosféru nočnej predajne potravín. Na utorkovej jedinečnej Noci v BILLA v Bratislave sa vybraní zákazníci a influenceri dozvedeli príbehy tradičných slovenských surovín a aj to, ako sa dajú netradične využiť v modernej gastronómii. Spojením tradičného a súčasného bolo aj spoločné vystúpenie populárnej slovenskej kapely a SĽUK-u. BILLA týmto podujatím podporila svoju novú privátnu značku Chute Slovenska.Vedeli ste, že pôvodným jedlom našich prarodičov boli obilninové kaše z ovsa, prosa či raže? Alebo, že med bol v slovenskej ľudovej medicíne doslova posvätnou prísadou? Aj takéto zaujímavosti porozprávala na utorkovej Noci v BILLA na Bajkalskej ulici v Bratislave etnologička a historička Katarína Nádaská. Hostí sprevádzala po šiestich stanovištiach v predajni, ktoré boli venované tradičným slovenským jedlám a surovinám. Napríklad mliečnym produktom ako bryndza či kefír, zabíjačkovým špecialitám, ale aj tradičnému pečivu, ako sú bratislavské rožky a záviny. Vysvetlila, aké recepty si z tradičných surovín pripravovali naši predkovia a tiež to, aké povery či príbehy sa s jednotlivými potravinami spájali.povedalaNa utorkovej Noci v BILLA hostia tiež zistili, ako pôvodné slovenské suroviny chutia v inovatívnom, modernom prevedení. O to sa postaral špičkový šéfkuchár Peter Slačka, ktorý pripravil ochutnávku jedál z kyslej kapusty, cvikly, bryndze, pečienok či krupice.vysvetlilNa nočnej prehliadke sa okrem toho zúčastnil aj slovenský výrobca Greencoop, ktorý hostí zoznámils pestovaním slovenských paradajok pomocou tepla z termálnych prameňov.Foto: BILLApovedala, vedúca korporátnej komunikácie v BILLA Slovensko.Keď hostia prichádzali na Noc v BILLA, netušili, že večer s tradičnými slovenskými potravinami ukončí slovenská hudobná lahôdka. Aktuálny zvuk spojili s ľudovou tradíciou kapela Billy Barman a speváčky zo SĽUK-u. Priamo v predajni spolu odohrali niekoľko pesničiek, ktoré boli originálnou bodkou za nezvyčajnou nočnou akciou.uviedlaFoto: BILLANová privátna značka Chute Slovenska prináša typické výrobky zo syra, mäso, ale tiež čerstvé ovocie a zeleninu, med, pečivo, mäsové výrobky, ako aj nápoje či slané pochutiny. Spája sa v nej kvalita lokálnych potravín vyrobených na Slovensku s hrdosťou na tradičné suroviny a receptúry. Produkty značky Chute Slovenska vyrábajú regionálni producenti priamo na Slovensku a mnohé z nich majú potvrdený minimálne 75 % podiel surovín domáceho pôvodu. Aktuálne BILLA pod touto značkou prináša približne 200 potravín, postupne by sa ich počet mal zvýšiť.Foto: BILLA