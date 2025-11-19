< sekcia Ekonomika
Keď Vianoce stoja viac, než by mali
Ako si udržať pokoj v duši aj v peňaženke.
Autor OTS
Bratislava 19. novembra (OTS) - Vianoce sú pre mnohých z nás symbolom radosti, blízkosti a hojnosti. No v čase, keď sa spoločenský tlak na dokonalé sviatky mieša s rastúcimi cenami a túžbou po „dokonalých darčekoch“, sa z obdobia pokoja často stáva maratón stresu – psychického aj finančného. Ako získať späť nadhľad a udržať si rozumné hranice, radí psychologička Lucia Ďuríčková a odborníčka na finančnú gramotnosť Nora Čechmánková, riaditeľka OVB CSR & Charity Slovakia. Zaujímavé paralely o hospodárení s peniazmi v období sviatkov prináša aj známa etnologička Katarína Nádaská.
„Vianoce sú pre mnohých z nás obdobím, na ktoré sa celý rok tešíme. To so sebou prináša aj mnohé očakávania, ako by mali tieto sviatky vyzerať,“ hovorí psychologička Lucia Ďuríčková. Dodáva, že spoločenský tlak je obrovský a týka sa nielen dospelých, ale aj detí. „Vo svete sociálnych sietí je tlak vyvíjaný na deti a mladých oveľa väčší ako kedysi. Úlohou rodičov teda nie je len chrániť seba pred vianočným ošiaľom, ale aj svoje dieťa – a ukázať mu, že sviatky nie sú len o materiálnych veciach.“
Podľa Lucie Ďuríčkovej je kľúčom k zvládnutiu predvianočného obdobia realistické plánovanie a prijatie vlastných hraníc. „Odporučila by som stanoviť si ciele, ktoré je v našich silách naplniť, a priebežne sa k nim vracať. Primárne by som sa sústredila na vlastné kapacity, aby som sa ako rodič vyhla vyčerpaniu zo sviatočného stresu,“ radí.
Praktickým krokom môže byť aj spoločný rodinný plán. „Pokojne si tieto ciele aj spíšte a držte sa ich. Najmä ak viete, že máte tendenciu podľahnúť túžbe po ‚dokonalých Vianociach‘,“ dopĺňa psychologička.
Koniec roka sa nesie v znamení tradícií, z ktorých mnohé poznáme aj niekoľko storočí. Tie naše sú spojené predovšetkým so životom na vidieku, ktorý nebol príliš honosný. „Do polovice dvadsiateho storočia bol symbolom Vianoc betlehem, nie stromček a darčeky. Keď už stromčeky prišli na slovenskú dedinu, vešali sa zo stropu dolu hlavou, pretože v chalupách nebolo priestoru nazvyš,“ približuje vianočné tradície našich predkov etnologička Katarína Nádaská. Deti a slobodné dievčatá mali za úlohu počas celého decembra vyrábať slamené ozdoby, piekli sa medovníčky, sušilo sa ovocie a prevliekali sa špagátiky cez orechy, aby sa dali zavesiť. To by mohla byť skvelá adventná zábava aj pre dnešné deti, ktorá by ich zároveň naučila vážiť si vlastnoručne vyrobené predmety.
Etnologička Katarína Nádaská
Aj Lucia Ďuríčková tvrdí, že pre deti je dôležitejší vnútorný pocit vianočnej atmosféry, nie počet balíčkov pod stromčekom. „Keď chceme deti viesť k nemateriálnym sviatkom, potrebujeme zabezpečiť, aby bolo adventné obdobie zaujímavé a zábavné. Pocit, že sviatky nie sú len o darčekoch, musí vychádzať od rodičov – potom sa prirodzene prenesie aj na deti,“ hovorí.
Zároveň pripomína, že darčeky dnes k Vianociam patria a ich hodnota je veľmi individuálna: „Každá rodina má inak nastavené množstvo aj hodnotu darčekov. Neexistuje norma, ktorá by určovala, čo je ešte v poriadku. Dôležité je, aby si každý člen rodiny našiel pod stromčekom niečo, po čom túžil – a aby za darčekmi nestál stres, výčitky či pocit viny.“
Odborníčka na finančnú gramotnosť Nora Čechmánková, riaditeľka OVB CSR & Charity Slovakia, upozorňuje, že práve Vianoce sú zrkadlom našej finančnej zodpovednosti. „Obdobie sviatkov je finančne veľmi náročné – chceme dopriať blízkym hodnotné darčeky a bohato prestretý stôl. Kvôli tomu sa často neváhame aj zadlžiť, čo nám potom spôsobuje stres na celý ďalší rok,“ hovorí.
Nora Čechmánková, riaditeľka OVB CSR & Charity Slovakia
Podľa prieskumu 2muse z roku 2024 približne 40 % Slovákov minie na vianočné darčeky od 150 do 350 eur. Kým časť ľudí nemá problém minúť na Vianoce aj viac ako 1 000 eur, zhruba 10 % si na darčeky berie pôžičky. K zvýšeným výdavkom môže prispieť aj fakt, že viac ako štvrtina ľudí (26 %) nakupuje nepremyslene a na poslednú chvíľu. Ak sa k tomu pripočítajú aj náklady na výzdobu či štedrovečerné pohostenie, celkové výdavky sa môžu, podľa toho, čo vidíme v praxi, vyšplhať až na 600 či 800 eur.
„Ak nemáme rezervu, nemali by sme sa zadlžovať. Vianoce by mali byť sviatkami lásky a rodiny – nie časom, keď si bezhlavo zoberieme úver a potom 12 mesiacov trpíme,“ varuje Nora Čechmánková.
Aj keď sa o finančnej gramotnosti hovorí čoraz viac, prax ukazuje, že máme rezervy. „Prieskum agentúry 2muse pre OVB z roku 2025 ukazuje, že až tretina (31 %) populácie zažíva finančné ohrozenie alebo krízu. Dve pätiny ľudí (44 %) vôbec nemajú osobný rozpočet a viac ako polovica (55 %) sa obáva, že nebude mať dostatok peňazí na dôchodok,“ uvádza Nora Čechmánková.
Tieto čísla podľa nej jasne ukazujú, že Slováci majú problém nielen so šetrením, ale aj s plánovaním. „Spotrebné úvery sa javia ako rýchle riešenie, ale požičiavať si na niečo, čo rýchlo miniem, je veľká chyba. Radosť z darčekov vyprchá, no splátky zostávajú,“ upozorňuje.
Zároveň dodáva, že len pätina Slovákov (18 %) dosahuje výbornú úroveň finančnej gramotnosti, zatiaľ čo dve pätiny ľudí (takmer 41 %) ju majú nedostatočnú až závažne nedostatočnú. „To znamená, že značná časť populácie má problém pochopiť základné finančné otázky. A práve počas Vianoc sa to často prejavuje najviac,“ dopĺňa riaditeľka OVB CSR.
Spoločnosť OVB sa podľa Nory Čechmánkovej snaží posúvať vpred nielen finančnú gramotnosť, ale aj spoločenskú zodpovednosť. „Vianoce sú pre nás časom, keď sa viac sústredíme na charitu a solidaritu. Podporujeme viaceré projekty zamerané na deti, osamelých, zvieratá v útulkoch a v týchto dňoch pripravujeme vianočné prekvapenie v Centre pomoci pre rodiny s deťmi,“ opisuje. Zároveň dodáva, že aj počas adventu OVB pokračuje vo vzdelávaní mladých: „Na školách realizujeme projekt Finančná sloboda, do ktorého sa tento rok zapojilo 73 škôl a takmer 3 000 študentov. Veríme, že čím skôr sa mladí naučia rozumne hospodáriť, tým menej budú podliehať tlaku a dlžobám v dospelosti.“
„Naši prastarí rodičia si ešte pamätajú sviatky, keď boli pod stromčekom iba ručne vyrobené hračky. A ešte v nedávnej minulosti sa ako darčeky oceňovali najmä knihy, exotické ovocie, rádio, lopta či korčule, na ktoré sa šetrilo dlhší čas,“ vyzdvihuje prístup našich predkov etnologička Katarína Nádaská.
Ak by mala dať Nora Čechmánková jedinú radu na záver, znela by jednoducho: „Pokiaľ sa napriek všetkému rozhodnete pre pôžičku, vezmite si ju s rozumom – len na to, čo skutočne potrebujete, a s reálnym plánom splatenia čo najskôr.“
Psychologička Lucia Ďuríčková to dopĺňa svojím pohľadom: „Deti sa od nás učia, ako zvládať emócie, aj ako vnímať hodnotu vecí. Ak im chceme odovzdať posolstvo, že Vianoce nie sú o drahých darčekoch, musíme to sami žiť.“
Psychologička Lucia Ďuríčková
Pokojné sviatky sa nezačínajú pod stromčekom, ale v hlave a v peňaženke. V čase, keď sa blyštia výklady a blikajú reklamy, je najväčším darom schopnosť povedať – stačí!
Viac informácií na:
• www.financnagramotnost.sk
• www.mojafamilia.sk
• www.ovb.sk
Vianoce pod tlakom dokonalosti
„Vianoce sú pre mnohých z nás obdobím, na ktoré sa celý rok tešíme. To so sebou prináša aj mnohé očakávania, ako by mali tieto sviatky vyzerať,“ hovorí psychologička Lucia Ďuríčková. Dodáva, že spoločenský tlak je obrovský a týka sa nielen dospelých, ale aj detí. „Vo svete sociálnych sietí je tlak vyvíjaný na deti a mladých oveľa väčší ako kedysi. Úlohou rodičov teda nie je len chrániť seba pred vianočným ošiaľom, ale aj svoje dieťa – a ukázať mu, že sviatky nie sú len o materiálnych veciach.“
Podľa Lucie Ďuríčkovej je kľúčom k zvládnutiu predvianočného obdobia realistické plánovanie a prijatie vlastných hraníc. „Odporučila by som stanoviť si ciele, ktoré je v našich silách naplniť, a priebežne sa k nim vracať. Primárne by som sa sústredila na vlastné kapacity, aby som sa ako rodič vyhla vyčerpaniu zo sviatočného stresu,“ radí.
Praktickým krokom môže byť aj spoločný rodinný plán. „Pokojne si tieto ciele aj spíšte a držte sa ich. Najmä ak viete, že máte tendenciu podľahnúť túžbe po ‚dokonalých Vianociach‘,“ dopĺňa psychologička.
Zmysel Vianoc netkvie v počte darčekov
Koniec roka sa nesie v znamení tradícií, z ktorých mnohé poznáme aj niekoľko storočí. Tie naše sú spojené predovšetkým so životom na vidieku, ktorý nebol príliš honosný. „Do polovice dvadsiateho storočia bol symbolom Vianoc betlehem, nie stromček a darčeky. Keď už stromčeky prišli na slovenskú dedinu, vešali sa zo stropu dolu hlavou, pretože v chalupách nebolo priestoru nazvyš,“ približuje vianočné tradície našich predkov etnologička Katarína Nádaská. Deti a slobodné dievčatá mali za úlohu počas celého decembra vyrábať slamené ozdoby, piekli sa medovníčky, sušilo sa ovocie a prevliekali sa špagátiky cez orechy, aby sa dali zavesiť. To by mohla byť skvelá adventná zábava aj pre dnešné deti, ktorá by ich zároveň naučila vážiť si vlastnoručne vyrobené predmety.
Etnologička Katarína Nádaská
Aj Lucia Ďuríčková tvrdí, že pre deti je dôležitejší vnútorný pocit vianočnej atmosféry, nie počet balíčkov pod stromčekom. „Keď chceme deti viesť k nemateriálnym sviatkom, potrebujeme zabezpečiť, aby bolo adventné obdobie zaujímavé a zábavné. Pocit, že sviatky nie sú len o darčekoch, musí vychádzať od rodičov – potom sa prirodzene prenesie aj na deti,“ hovorí.
Zároveň pripomína, že darčeky dnes k Vianociam patria a ich hodnota je veľmi individuálna: „Každá rodina má inak nastavené množstvo aj hodnotu darčekov. Neexistuje norma, ktorá by určovala, čo je ešte v poriadku. Dôležité je, aby si každý člen rodiny našiel pod stromčekom niečo, po čom túžil – a aby za darčekmi nestál stres, výčitky či pocit viny.“
Finančný šok pod stromčekom: ako sa mu vyhnúť
Odborníčka na finančnú gramotnosť Nora Čechmánková, riaditeľka OVB CSR & Charity Slovakia, upozorňuje, že práve Vianoce sú zrkadlom našej finančnej zodpovednosti. „Obdobie sviatkov je finančne veľmi náročné – chceme dopriať blízkym hodnotné darčeky a bohato prestretý stôl. Kvôli tomu sa často neváhame aj zadlžiť, čo nám potom spôsobuje stres na celý ďalší rok,“ hovorí.
Nora Čechmánková, riaditeľka OVB CSR & Charity Slovakia
Podľa prieskumu 2muse z roku 2024 približne 40 % Slovákov minie na vianočné darčeky od 150 do 350 eur. Kým časť ľudí nemá problém minúť na Vianoce aj viac ako 1 000 eur, zhruba 10 % si na darčeky berie pôžičky. K zvýšeným výdavkom môže prispieť aj fakt, že viac ako štvrtina ľudí (26 %) nakupuje nepremyslene a na poslednú chvíľu. Ak sa k tomu pripočítajú aj náklady na výzdobu či štedrovečerné pohostenie, celkové výdavky sa môžu, podľa toho, čo vidíme v praxi, vyšplhať až na 600 či 800 eur.
„Ak nemáme rezervu, nemali by sme sa zadlžovať. Vianoce by mali byť sviatkami lásky a rodiny – nie časom, keď si bezhlavo zoberieme úver a potom 12 mesiacov trpíme,“ varuje Nora Čechmánková.
Slováci a šetrenie: stále máme čo doháňať
Aj keď sa o finančnej gramotnosti hovorí čoraz viac, prax ukazuje, že máme rezervy. „Prieskum agentúry 2muse pre OVB z roku 2025 ukazuje, že až tretina (31 %) populácie zažíva finančné ohrozenie alebo krízu. Dve pätiny ľudí (44 %) vôbec nemajú osobný rozpočet a viac ako polovica (55 %) sa obáva, že nebude mať dostatok peňazí na dôchodok,“ uvádza Nora Čechmánková.
Tieto čísla podľa nej jasne ukazujú, že Slováci majú problém nielen so šetrením, ale aj s plánovaním. „Spotrebné úvery sa javia ako rýchle riešenie, ale požičiavať si na niečo, čo rýchlo miniem, je veľká chyba. Radosť z darčekov vyprchá, no splátky zostávajú,“ upozorňuje.
Zároveň dodáva, že len pätina Slovákov (18 %) dosahuje výbornú úroveň finančnej gramotnosti, zatiaľ čo dve pätiny ľudí (takmer 41 %) ju majú nedostatočnú až závažne nedostatočnú. „To znamená, že značná časť populácie má problém pochopiť základné finančné otázky. A práve počas Vianoc sa to často prejavuje najviac,“ dopĺňa riaditeľka OVB CSR.
Zodpovedné Vianoce – aj pre OVB
Spoločnosť OVB sa podľa Nory Čechmánkovej snaží posúvať vpred nielen finančnú gramotnosť, ale aj spoločenskú zodpovednosť. „Vianoce sú pre nás časom, keď sa viac sústredíme na charitu a solidaritu. Podporujeme viaceré projekty zamerané na deti, osamelých, zvieratá v útulkoch a v týchto dňoch pripravujeme vianočné prekvapenie v Centre pomoci pre rodiny s deťmi,“ opisuje. Zároveň dodáva, že aj počas adventu OVB pokračuje vo vzdelávaní mladých: „Na školách realizujeme projekt Finančná sloboda, do ktorého sa tento rok zapojilo 73 škôl a takmer 3 000 študentov. Veríme, že čím skôr sa mladí naučia rozumne hospodáriť, tým menej budú podliehať tlaku a dlžobám v dospelosti.“
Pokojné sviatky bez dlhov a výčitiek
„Naši prastarí rodičia si ešte pamätajú sviatky, keď boli pod stromčekom iba ručne vyrobené hračky. A ešte v nedávnej minulosti sa ako darčeky oceňovali najmä knihy, exotické ovocie, rádio, lopta či korčule, na ktoré sa šetrilo dlhší čas,“ vyzdvihuje prístup našich predkov etnologička Katarína Nádaská.
Ak by mala dať Nora Čechmánková jedinú radu na záver, znela by jednoducho: „Pokiaľ sa napriek všetkému rozhodnete pre pôžičku, vezmite si ju s rozumom – len na to, čo skutočne potrebujete, a s reálnym plánom splatenia čo najskôr.“
Psychologička Lucia Ďuríčková to dopĺňa svojím pohľadom: „Deti sa od nás učia, ako zvládať emócie, aj ako vnímať hodnotu vecí. Ak im chceme odovzdať posolstvo, že Vianoce nie sú o drahých darčekoch, musíme to sami žiť.“
Psychologička Lucia Ďuríčková
Pokojné sviatky sa nezačínajú pod stromčekom, ale v hlave a v peňaženke. V čase, keď sa blyštia výklady a blikajú reklamy, je najväčším darom schopnosť povedať – stačí!
Viac informácií na:
• www.financnagramotnost.sk
• www.mojafamilia.sk
• www.ovb.sk