Kedy je potrebné vypracovať podnikateľský zámer

Bratislava 23. novembra (OTS) - Bolo by však chybou si myslieť, že podnikateľský zámer je na programe dňa len v tomto období. Pokojne sa môže dostať k slovu aj počas už rozbehnutého projektu. Je totiž viacero situácií, v ktorých je nevyhnutné vypracovať a podať nový podnikateľský zámer, respektíve plán.Kvalitne vypracovaný podnikateľský zámer by mal obsahovať aj finančné ukazovatele, rozpis nákladov/príjmov a taktiež určitú finančnú projekciu projektu či biznisu smerom do budúcna. Preto je tak dôležitý pre potenciálny budúci úspech a uplatnenie na trhu. Podnikateľský zámer je potrebné vypracovať aj pre zabezpečenie financovania. A to aj pri rozbehnutom projekte, ak napríklad chcete zvýšiť základné imanie či osloviť nového investora. Nie je nič výnimočné, ak podnikatelia vypracúvajú pravidelne nové plány na základe aktuálnej situácie a vývoja.Zámerom mnohých podnikateľov je nájsť strategického partnera, ktorý dokáže finančne pokryť biznis výmenou za určitý podiel zo zisku. Nie je to však také ľahké, ako sa zdá, zvlášť počas recesie. Preto ak podnikáte a hľadáte strategického partnera, dajte si dvakrát tak záležať na vypracovanom podnikateľskom zámere. Čím lepšie máte vypracovaný zámer, tým vyššia je šanca získať strategického partnera či investora.Nie je žiadna hanba, ak neviete, ako vypracovať podnikateľský zámer. Riešením je osloviť odborníka, ktorý vám pomôže a vypracuje kompletný podnikateľský zámer so všetkým, čo vaše podnikanie zahŕňa. Je to určitá investícia, ktorá sa však v budúcnosti môže veľmi rýchlo vrátiť a vyplatiť sa.