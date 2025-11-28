< sekcia Ekonomika
Kedy je trvalá licencia Microsoft výhodnejšia než predplatné?
Spôsob, akým spoločnosti nakupujú softvér Microsoft sa v posledných rokoch dramaticky zmenil.
Autor OTS
Bratislava 28. novembra (OTS) - Predplatné služieb, ako je Microsoft 365, je dnes považované za štandard v odbore a ponúka pravidelné aktualizácie, nástroje pre spoluprácu a škálovateľné cloudové služby. Vzhľadom na to, že Microsoft v posledných niekoľkých rokoch opakovane zvýšil ceny cloudových služieb a do ceny zahŕňa aj ďalšie poplatky za „AI“, mnoho firiem zvažuje, či je predplatné vždy tou najlepšou voľbou.
Na prvý pohľad vyzerá predplatné ako ideálne riešenie, ktoré ponúka flexibilitu a prístup k najnovším funkciám. V praxi sa však spoločnosti upisujú k priebežným nákladom, ktoré časom rastú, a často platia za nástroje, ktoré väčšina zamestnancov nevyužíva. Naopak, trvalé licencie predstavujú softvér, ktorý spoločnosť priamo vlastní. Ponúkajú predvídateľnosť, stabilitu a potenciál významných dlhodobých úspor. Predovšetkým v organizáciach, kde sa pracovná sila aj postupy často nemenia.
V prípade 500 používateľov stojí Office 365 E3 počas troch rokov približne 300 EUR na používateľa ročne, čo predstavuje celkom 450 000 EUR. Hybridná alternatíva, kombinujúca Office LTSC Professional Plus (trvalá licencia) s ľahším cloudovým predplatným, ako je Office 365 E1, znižuje túto sumu takmer o 38 %. Rozdiel predstavuje úsporu viac ako 170 000 EUR bez toho, aby došlo k obmedzeniu prístupu k základným cloudovým službám, ako sú Exchange Online, OneDrive alebo Teams.
Podobne vychádzajú aj ceny licencií serverových aplikácií Microsoft. Populárne produkty, ako sú Windows Server a SQL Server, sú ponúkané ako v trvalom, tak v predplatenom modeli. Správna voľba závisí do značnej miery na vašich rozpočtových preferenciách a požiadavkách projektu.
Rozhodnutia o nasadení verzií by tak nemali byť prijímané s tým, že je automaticky zvolený model predplatného, pretože ide o jediné riešenie, ktoré sa ponúka, respektíve ktoré Microsoft aktívne presadzuje. Je potrebné prekročiť rámec klasického „univerzálneho“ licencovania, ako zdôrazňuje spoločnosť Forscope, ktorá pomáha organizáciám analyzovať ich využívanie softvéru. Forscope je najväčším softvérovým brokerom v strednej a východnej Európe, pôsobí v deviatich krajinách a ponúka plne licencované softvérové riešenia.
"V dnešnej dobe je predplatné často prezentované ako štandard pre podnikové IT prostredie, ale dlhodobé obstarávacie náklady môžu byť oveľa vyššie, než sa očakáva. Trvalé licencie, najmä v kombinácii so starostlivo vybranými cloudovými službami, poskytujú organizáciam spôsob, ako zostať v súlade s predpismi, kontrolovať náklady a budovať IT stratégie, ktoré sú dlhodobo udržateľné," hovorí Mateusz Drozdowski, Head of Solutions spoločnosti Forscope.
Rastie tak význam hybridných modelov, ktorých jadrom sú však trvalé licencie. Zatiaľ čo niektorí „pokročilí“ používatelia, ako sú vedúci pracovníci, vedúci projektov alebo tí, ktorí sú zapojení do cloudových pracovných postupov, skutočne ťažia z prémiových predplatných, väčšina zamestnancov nepotrebuje kompletný balíček. Trvalé licencie im poskytujú rovnakú funkčnosť desktopu, ale za zlomok ceny a chránia tak organizácie pred častými úpravami cien zo strany dodávateľov. Skutočnou výzvou pre podniky je prijímať tieto rozhodnutia strategicky, nie reaktívne. Vzhľadom na to, že rôzne cloudové a AI služby sú teraz kľúčové pre konkurencieschopnosť a dodržiavanie legislatívy, nemožno licencie považovať za vedľajšie náklady. Organizácie, ktoré starostlivo zvažujú svoje možnosti s pomocou odborníkov tak majú najväčšiu šancu dosiahnuť efektivitu i stabilitu na trhu, kde budú náklady na predplatné aj naďalej stúpať.
Zdroj: www.forscope.sk
Na prvý pohľad vyzerá predplatné ako ideálne riešenie, ktoré ponúka flexibilitu a prístup k najnovším funkciám. V praxi sa však spoločnosti upisujú k priebežným nákladom, ktoré časom rastú, a často platia za nástroje, ktoré väčšina zamestnancov nevyužíva. Naopak, trvalé licencie predstavujú softvér, ktorý spoločnosť priamo vlastní. Ponúkajú predvídateľnosť, stabilitu a potenciál významných dlhodobých úspor. Predovšetkým v organizáciach, kde sa pracovná sila aj postupy často nemenia.
Čísla častokrát prekvapia
V prípade 500 používateľov stojí Office 365 E3 počas troch rokov približne 300 EUR na používateľa ročne, čo predstavuje celkom 450 000 EUR. Hybridná alternatíva, kombinujúca Office LTSC Professional Plus (trvalá licencia) s ľahším cloudovým predplatným, ako je Office 365 E1, znižuje túto sumu takmer o 38 %. Rozdiel predstavuje úsporu viac ako 170 000 EUR bez toho, aby došlo k obmedzeniu prístupu k základným cloudovým službám, ako sú Exchange Online, OneDrive alebo Teams.
Podobne vychádzajú aj ceny licencií serverových aplikácií Microsoft. Populárne produkty, ako sú Windows Server a SQL Server, sú ponúkané ako v trvalom, tak v predplatenom modeli. Správna voľba závisí do značnej miery na vašich rozpočtových preferenciách a požiadavkách projektu.
Rozhodnutia o nasadení verzií by tak nemali byť prijímané s tým, že je automaticky zvolený model predplatného, pretože ide o jediné riešenie, ktoré sa ponúka, respektíve ktoré Microsoft aktívne presadzuje. Je potrebné prekročiť rámec klasického „univerzálneho“ licencovania, ako zdôrazňuje spoločnosť Forscope, ktorá pomáha organizáciám analyzovať ich využívanie softvéru. Forscope je najväčším softvérovým brokerom v strednej a východnej Európe, pôsobí v deviatich krajinách a ponúka plne licencované softvérové riešenia.
"V dnešnej dobe je predplatné často prezentované ako štandard pre podnikové IT prostredie, ale dlhodobé obstarávacie náklady môžu byť oveľa vyššie, než sa očakáva. Trvalé licencie, najmä v kombinácii so starostlivo vybranými cloudovými službami, poskytujú organizáciam spôsob, ako zostať v súlade s predpismi, kontrolovať náklady a budovať IT stratégie, ktoré sú dlhodobo udržateľné," hovorí Mateusz Drozdowski, Head of Solutions spoločnosti Forscope.
Hybridný model: najlepšie z oboch svetov
Rastie tak význam hybridných modelov, ktorých jadrom sú však trvalé licencie. Zatiaľ čo niektorí „pokročilí“ používatelia, ako sú vedúci pracovníci, vedúci projektov alebo tí, ktorí sú zapojení do cloudových pracovných postupov, skutočne ťažia z prémiových predplatných, väčšina zamestnancov nepotrebuje kompletný balíček. Trvalé licencie im poskytujú rovnakú funkčnosť desktopu, ale za zlomok ceny a chránia tak organizácie pred častými úpravami cien zo strany dodávateľov. Skutočnou výzvou pre podniky je prijímať tieto rozhodnutia strategicky, nie reaktívne. Vzhľadom na to, že rôzne cloudové a AI služby sú teraz kľúčové pre konkurencieschopnosť a dodržiavanie legislatívy, nemožno licencie považovať za vedľajšie náklady. Organizácie, ktoré starostlivo zvažujú svoje možnosti s pomocou odborníkov tak majú najväčšiu šancu dosiahnuť efektivitu i stabilitu na trhu, kde budú náklady na predplatné aj naďalej stúpať.
Zdroj: www.forscope.sk