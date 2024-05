Keketi: Cena za priestory pre rezort cestovného ruchu bola najlepšia

Bratislava 8. mája (TASR) - Cena za nájom priestorov pre Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR a jeho organizácie bola najvýhodnejšia. Uviedol to minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS) po stredajšom rokovaní vlády, na ktorom vládny kabinet vyjadril súhlas s návrhom komerčných priestorov na účely MCRŠ. Cenu nájmu minister nekonkretizoval, pretože nájomná zmluva podľa jeho slov ešte nie je podpísaná a "dolaďujú sa na nej posledné detaily". Najvýhodnejší variant nájmu podľa neho vyšiel na 10-ročnú zmluvu.



"Proces nie je stále uzavretý. Urobili sme dvojkolový výber, kde sme v prvom kole oslovovali všetky štátne inštitúcie, či majú vhodnú budovu, nie na interné požiadavky, ale skôr na metráž a na počet zamestnancov, ktoré ministerstvo má mať. Nikto nemal k dispozícii takúto budovu, tak sme v druhom kole oslovili trh s verejnou výzvou na predkladanie ponúk. Prišlo asi 15 ponúk, ktoré boli následne zredukované podľa nejakých minimálnych technických požiadaviek (dvojité podlahy, vzduchotechnika). To číslo sa následne zúžilo na tri ponuky. Všetky budovy boli navštívené zriadenou komisiou, v ktorej bol aj Útvar hodnoty za peniaze a interní zamestnanci. U týchto troch ponúk sa už porovnávala len cena," priblížil.



"Považoval som za potrebné predniesť materiál na vládu, aby bola upovedomená o situácii. Aktuálne zmluva ešte nie je podpísaná, dolaďujú sa posledné detaily, preto ani o cene nemôžem finálne hovoriť. Cena bola z tých troch ponúk najvýhodnejšia, vybrala sa najnižšia ponuka a nebrali sa do úvahy nejaké iné parametre. Snažili sme výber urobiť veľmi transparentne, lebo vieme, že to bude delikátna téma a nepotrebujeme hneď na začiatku niečím zaujať," spresnil.



Doplnil, že materiál o nájme bol predložený na ministerstvo financií na posledné spracovanie a následne predložený na rokovanie vlády. Priestory budúceho sídla MCRŠ sú podľa jeho slov samostatnou budovou. "Zmluva (o nájme) bude následne zverejnená aj v Centrálnom registri zmlúv," dodal Keketi.



Sídlom MCRŠ majú byť priestory Skladu číslo 7 pri bratislavskom obchodno-administratívnom centre pri Dunaji. Vláda na svojom stredajšom rokovaní vyjadrila súhlas s návrhom komerčných priestorov na účely MCRŠ a zaviazala ho podpísať nájomnú zmluvu do 14. mája.