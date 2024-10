Keketi: Chceme vytvoriť podmienky pre udelenie Michelinskej hviezdy

Bratislava 21. októbra (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR podporuje gastronomický sektor v jeho ambíciách prilákať Michelinskú hviezdu na Slovensko. Uviedol to šéf rezortu Dušan Keketi (nominant SNS) na konferencii, ktorej sa zúčastnili odborníci z oblasti cestovného ruchu a kulinárstva. Informoval o tom v pondelok odbor komunikácie rezortu.



"Naším cieľom je vytvoriť podmienky, ktoré umožnia slovenským šéfkuchárom a reštauráciám zažiariť aj na medzinárodnej úrovni. Michelinská hviezda by bola obrovským uznaním kvality slovenskej kuchyne a významným krokom pre rozvoj nášho gastroturizmu," uviedol Keketi s tým, že rezort je pripravený tento sektor výrazne podporovať.



Vyššej konkurencieschopnosti v rámci stredoeurópskeho regiónu podľa ministra pomôže aj päťpercentná daň z pridanej hodnoty (DPH) na gastroslužby a na ubytovanie. Rezort dodal, že slovenská gastronómia už dnes ukazuje svoj potenciál prostredníctvom účasti na medzinárodných súťažiach, ako aj dosiahnutých úspechov.



Keketi verí, že Michelinská hviezda by Slovensko posunula ešte ďalej na svetovú mapu gastronómie. "Verím, že máme všetko potrebné na to, aby sme dosiahli tento cieľ. Slovensko má skvelých šéfkuchárov a bohaté kulinárske dedičstvo, ktoré si zaslúži pozornosť a ocenenie," uzavrel.