Keketi: Pri vytváraní imidžu SR je potrebná aj súhra medzi rezortmi

Bratislava 4. júna (TASR) - Nielen cestovný ruch, ale aj investície, vzdelávanie či export patria do spoločnej skupiny, ktorá tvorí imidž štátu. Vytváranie stratégie v rámci podpory cestovného ruchu preto nemôže byť iba na Ministerstve cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR, potrebná je súhra a spájanie medzi jednotlivými rezortmi. Uviedol to v utorok po konferencii Competitive Identity v Bratislave minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS).



"Pred veľkou kulisou návštevníkov alebo účastníkov tohto seminára sme jasne zadefinovali, že nielen cestovný ruch, ale aj investície, vzdelávanie, export patria do spoločnej skupiny, ktorá tvorí imidž štátu. A nemôže byť teda len na ministerstve cestovného ruchu a športu v rámci podpory cestovného ruchu nejaká stratégia ako ten imidž dotvárať, ale potrebujeme súhru a spájanie medzi jednotlivými rezortmi na to, aby sme vytvorili jednotnú a spoločnú stratégiu," uviedol Keketi.



Zahraničný odborník na branding Simon Anholt potvrdil, že propagácia Slovenska ako krajiny sa odohráva viacerými kanálmi, či už je to cestovný ruch, veda, vzdelávanie alebo export. "Krajiny, a to platí aj pre Slovensko, sú posudzované podľa toho, čo robia, nie podľa toho, čo o sebe hovoria. Nielen vláda, nielen podnikateľský sektor alebo len občiansky sektor, ale musí ísť o partnerstvo všetkých týchto troch sektorov," uviedol Anholt.



"Verejno-súkromné partnerstvo je kľúč na zapájanie všetkých potrebných stakeholderov do tejto dôležitej témy, ako je imidž krajiny," doplnila výkonná riaditeľka občianskeho združenia Brand Slovensko Zuzana Mikulášová.



Podľa Keketiho sa propagácia Slovenska limituje ešte stále skôr na logo alebo slogan, je však oveľa komplexnejšia. "Vieme pracovať s tými vecami, ktoré zahraniční či už investori alebo turisti vnímajú úplne inak, ako ich berieme my. A treba s tým začať systematický pracovať," doplnil minister.