Keketiho rezort pripravuje Fond na podporu cestovného ruchu

Bratislava 11. júla (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) chce zriadiť Fond na podporu cestovného ruchu, ktorý má priniesť viac peňazí na rozvoj regiónov a ich infraštruktúru. Vyplýva to z návrhu zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu z dielne ministra cestovného ruchu Dušana Keketiho (nominant SNS), ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť od januára 2025.



"Sektor cestovného ruchu napriek postupnému rastu stále zaostáva v medzinárodnom meradle a nedosahuje predkrízovú úroveň, a to napriek preukázateľným predpokladom a potenciálu, ktorými Slovensko ako destinácia disponuje. Zaostávanie v medzinárodnom meradle potvrdzujú aj štatistické ukazovatele o počte návštevníkov, ich prenocovaní v ubytovacích zariadeniach a priemernej dĺžke pobytu," uviedlo MCRaŠ v predkladacej správe.



O schválení projektov bude rozhodovať správna rada. Žiadatelia môžu získať z fondu najviac päť miliónov eur. Nad túto sumu bude finančné príspevky schvaľovať vláda SR. V prípade projektov vo výške viac ako päť miliónov eur budú mať žiadatelia aj povinnosť predložiť štúdiu o uskutočniteľnosti investície. Financie na projekty má zabezpečiť rezort cestovného ruchu, ktorý má podľa návrhu prispieť každoročne sumou najmenej vo výške 20 miliónov eur.



Rezort dodal, že v spojení s investičným dlhom poskytovateľov služieb cestovného ruchu je potrebné podporiť budovanie a rozvoj infraštruktúry na Slovensku. Cieľom fondu je podľa neho podpora projektov, ktoré budú vytvárať vhodné podmienky pre návštevu Slovenska, s čím súvisí aj predĺženie pobytu turistov v ubytovacích zariadeniach a zvyšovanie kvality služieb a ponuky produktov v cestovnom ruchu.



S návrhom zákona už vyjadrila nesúhlas opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorá považuje fond za zbytočne vyhodené peniaze. Upozornila, že Slovensko má aktuálne najvyšší deficit štátneho rozpočtu, preto by mala vláda využiť peniaze radšej v prospech malých podnikateľov v cestovnom ruchu ako na vytváranie fondu.