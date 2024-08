Kellerová-Sutterová: Dlhy v USA a Európe ohrozujú finančnú stabilitu

Bern 27. augusta (TASR) - Úroveň dlhov v USA a Európe predstavuje riziko pre finančnú stabilitu vo svete aj v samotnom Švajčiarsku. Povedala to v týchto dňoch švajčiarska ministerka financií Karin Kellerová-Sutterová. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na jej rozhovor pre švajčiarsky denník Blick.



Kellerová-Sutterová v rozhovore pre Blick ocenila "disciplinované financie" vo Švajčiarsku, ktoré, ako uviedla, umožnili krajine zvládnuť ekonomické výzvy spojené s pandémiou nového koronavírusu a ruskou inváziou na Ukrajinu. Na druhej strane, "iné krajiny sú také zadlžené, že už len ťažko dokážu niečo riešiť," povedala, pričom v tejto súvislosti poukázala napríklad na Francúzsko.



"Alebo si vezmime Spojené štáty," povedala švajčiarska ministerka. "To je časovaná bomba. Prepad na akciových trhoch na začiatku augusta bol varovaním. Bol to prejav strachu investorov z recesie. Úroveň dlhov v USA a Európe predstavuje riziko pre medzinárodnú finančnú stabilitu a riziko pre Švajčiarsko," dodala Kellerová-Sutterová.