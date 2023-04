Kellerová-Sutterová očakáva hladkú fúziu bánk Credit Suisse a UBS

Zürich 9. apríla (TASR) – Prevzatie druhej najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse (CS) jej silnejším rivalom UBS by malo prebehnúť hladko a bez politických obštrukcií. V rozhovore pre víkendové vydanie časopisu Finanz und Wirtschaft to uviedla švajčiarska ministerka financií Karin Kellerová-Sutterová.



Narýchlo pripravenú dohodu v hodnote troch miliárd švajčiarskych frankov (3,04 miliardy eur) o fúzii dvoch obrích bánk, na ktorej sa minulý mesiac podieľali švajčiarska vláda a finančné regulačné úrady, označila za najlepšie možné riešenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Na základe mnohých stretnutí sa domnievam, že politici prevzatie nechcú ohroziť," povedala ministerka. Úlohou vlády je zabezpečiť stabilitu švajčiarskej ekonomiky a zabrániť medzinárodnej finančnej kríze, zdôraznila Kellerová-Sutterová.



Švajčiarska vláda sa minulý týždeň zaviazala, že parlamentu predloží do roka podrobnú správu o udalostiach, ktoré spôsobili pád banky Credit Suisse. Analýza má byť súčasťou širšej správy o systémovo dôležitých bankách.



Credit Suisse roky čelila problémom, od strát v dôsledku zlých investícií do hedžových fondov až po pokuty za to, že nezabránila praniu špinavých peňazí a neoznamovala tajné offshore účty, ktoré používali bohatí Američania, aby sa vyhli plateniu daní.



Akcie Credit Suisse sa v polovici marca strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu. Niekoľko dní na to švajčiarska vláda, národná banka a úrad pre dohľad nad finančným trhom oznámili, že druhú najväčšiu švajčiarsku banku prevezme jej silnejší domáci rival UBS, pretože inak by neprežila.



(1 EUR = 0,9878 CHF)