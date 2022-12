Keram Group plánuje postaviť v Komjaticiach výrobné haly a predajne

Komjatice 25. decembra (TASR) – Spoločnosť Keram Group, s. r. o., Mojmírovce plánuje postaviť v Komjaticiach v okrese Nitra logisticko-výrobnú halu a retail. Výstavba by mala byť realizovaná v dvoch etapách. Predpokladaný začiatok prvej etapy je plánovaný na marec budúceho roka a výstavba potrvá do konca roka. Druhá etapa by sa mala začať v októbri 21024 a trvať by mala rok, informoval investor v projekte predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.



Účelom je vybudovanie priemyselno-vybavenostnej zóny s umiestnením potenciálnych objektov haly a retailu. Priemyselno-vybavenostná zóna bude z funkčného hľadiska ponúkať disponibilné plochy na umiestnenie novonavrhovaných objektov prevažne s priemyselným využitím, prípadne na občiansku vybavenosť (retail, obchod, služby).



V prvej etape by mala vzniknúť výrobno-skladová hala na zastavanej ploche približne 7720 štvorcových metrov a retailová časť na ploche 1220 štvorcových metrov. Hlavnou náplňou tohto obchodného zariadenia je v prízemí predajňa potravín. V druhej etape vznikne podľa investora výrobno-skladová hala na ploche 7720 štvorcových metrov a retail na zastavanej ploche 2400 štvorcových metrov, kde je plánovaná tiež predajňa potravín.



Investor predpokladá, že objekt bude plniť svoju funkciu nielen pre obyvateľov blízkeho okolia, ale aj všetkých obyvateľov dotknutej obce a okolitých obcí.



Celkové predpokladané investičné náklady stavby sú vyčíslené na 2 milióny eur. Jednotlivé pracoviská budú obsadené odborne kvalifikovanými a zaškolenými zamestnancami na kompletizačné práce. V prvej etape by malo vzniknúť 20 pracovných miest v administratíve a 120 vo výrobe, z toho 114 miest pre montážnych pracovníkov. V druhej etape pribudne 10 miest pre administratívnych zamestnancov a 50 ľudí nájde uplatnenie na príjme a expedícii.