Keram Group plánuje vybudovať v Komjaticiach logisticko-výrobnú halu

Komjatice 8. februára (TASR) – Spoločnosť Keram Group pripravuje výstavbu logisticko-výrobnej haly a retailu v Komjaticiach v okrese Nové Zámky. Výstavba by mala byť realizovaná v dvoch etapách, ukončená by mala byť do konca roka 2025. Predpokladané investičné náklady vyčíslil investor v projekte podanom na posúdenie vplyvov na životné prostredie EIA na dva milióny eur.



Priemyselná zóna bude z funkčného hľadiska ponúkať disponibilné plochy na umiestnenie nových objektov prevažne s priemyselným využitím, ako je výrobno-skladovacia hala pre ľahký priemysel, prípadne pre občiansku vybavenosť (retail, obchod, služby).



Predpokladaný začiatok výstavby prvej etapy je naplánovaný na jar tohto roka, výstavba by mala byť ukončená do konca tohto roka. V rámci nej by mala vyrásť výrobno-skladovacia hala na ploche 7720 štvorcových metrov a retail na ploche 1220 štvorcových metrov. Vzniknúť by malo 20 nových pracovných miest v administratíve a 120 pracovných miest vo výrobe.



Plánovaný začiatok výstavby druhej etapy je jeseň budúceho roka, trvať by mala približne rok. V rámci nej by mala v lokalite vyrásť výrobno-skladovacia hala na zastavanej ploche 7720 štvorcových metrov a retail na zastavanej ploche 2400 štvorcových metrov. V druhej etape by malo vzniknúť 60 nových pracovných miest, z toho 10 v administratíve a 50 na príjme a expedícii.