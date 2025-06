Kering prevezme L. de Meo, akcie majiteľa Gucci rastú, Renault klesá

Paríž 16. júna (TASR) - Akcie spoločnosti Kering, vlastníka módnej značky Gucci, zaznamenali v pondelok dopoludnia rast o viac než 6 %. Dôvodom sú informácie, že novým šéfom Keringu bude šéf Renaultu Luca de Meo, ktorý automobilku opustí v polovici júla. Táto správa, naopak, zasiahla akcie francúzskej automobilky, ktoré klesli zhruba o 7 %. Informovala o tom agentúra AFP.



Renault v nedeľu (15. 6.) oznámil, že Luca de Meo (58) odstupuje k 15. júlu z pozície šéfa automobilky „s cieľom prijať nové výzvy mimo automobilového sektora“. Z pozície generálneho riaditeľa Renaultu tak odchádza po piatich rokoch. Francúzsky denník Le Figaro totiž už predtým napísal, že manažér prevezme vedenie v spoločnosti Kering, ktorá vlastní viaceré luxusné značky, medzi nimi Gucci, Yves Saint Laurent či Balenciaga.



Spoločnosti Kering sa príliš nedarí zlepšiť pozíciu značky Gucci, ktorá sa na celkových príjmoch skupiny Kering podieľa zhruba polovicou. O novom vedení v Keringu sa začalo hovoriť v posledných dňoch potom, ako médiá informovali, že Francois-Henri Pinault by si mal ponechať iba funkciu predsedu správnej rady.



V reakcii na najnovšie informácie vzrástla cena akcií Keringu na burze v Paríži v dopoludňajších hodinách o vyše 6 % na 183 eur/akcia. Naopak, cena Renaultu klesla o 6,7 % na 40,10 eura/akcia.



De Meo totiž dokázal stabilizovať Renault, ktorý bol pred jeho nástupom v roku 2020 v problémoch. Automobilka vtedy už viac než rok zápasila s krízou, ktorú spôsobila na jednej strane koronakríza a na druhej zatknutie šéfa aliancie Nissan-Renault Carlosa Ghosna v Japonsku v roku 2018. Tomu sa potom koncom roka 2020 podarilo utiecť do Libanonu. Po prevzatí vedenia v Renaulte pred piatimi rokmi Luca De Meo urýchlil presun k elektrickým vozidlám a vrátil stratovú automobilku do zisku.