Keurig Dr Pepper kupuje holandskú spoločnosť JDE Peet’s
Nové subjekty povedú Cofer a finančný riaditeľ KDP Sudhanshu Priyadarshi.
Autor TASR
New York 25. augusta (TASR) - Americký nápojový gigant Keurig Dr Pepper (KDP) v pondelok oznámil, že kúpi holandskú kávovú skupinu JDE Peet's za 15,7 miliardy eur v hotovosti. Po dokončení transakcie sa skupina rozdelí na dve spoločnosti, jedna sa zameria na nealkoholické a iné nápoje a druhá na kávu. Obe budú kótované na burze v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Ide o jednu z najväčších akvizícií v Európe za viac ako dva roky. Podľa podmienok dohody výrobca nápojov 7UP či Dr Pepper ponúkne 31,85 eura za každú akciu JDE Peet’s. To predstavuje prémiu približne 20 % oproti záverečnej trhovej cene holandskej spoločnosti minulý týždeň.
Transakcia prichádza uprostred intenzívnej aktivity v sektore spotrebného tovaru a čiastočne zvráti fúziu z roku 2018, ktorou vznikla spoločnosť Keurig Dr Pepper spojením Keurig Green Mountain a Dr Pepper Snapple.
„Vďaka komplementárnemu spojeniu spoločností Keurig a JDE Peet’s využívame výnimočnú príležitosť na vytvorenie globálneho kávového giganta,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ KDP Tim Cofer.
Keurig uviedol, že kávová spoločnosť Global Coffee Co. s kombinovaným ročným čistým predajom približne 16 miliárd USD (13,78 miliardy eur) bude mať dobrú pozíciu na to, aby profitovala zo svetového trhu s kávou v hodnote 400 miliárd USD, zatiaľ čo nápojová spoločnosť Beverage Co. s ročnými čistými tržbami viac ako 11 miliárd USD sa zameria na severoamerický trh s nápojmi v hodnote 300 miliárd USD.
Podľa analytikov ING novovzniknutý hráč na trhu s kávou v čoraz náročnejšom prostredí zmenší náskok súčasného lídra na trhu, spoločnosti Nestlé.
Ceny kávy na celom svete sú na historických maximách pre nepredvídateľné poveternostné podmienky, ktoré znižujú úrodu a tiež v dôsledku obchodného napätia.
Keurig aj JDE Peet's odhadujú, že už aj tak vysoké ceny kávových zŕn zrejme opäť stúpnu po tom, čo prezident USA Donald Trump od 6. augusta zaviedol clo o výške 50 % na kávové zrná z Brazílie.
Trhová hodnota spoločnosti Keurig je približne 48 miliárd USD, zatiaľ čo hodnota spoločnosti JDE Peet’s, ktorá je kótovaná na amsterdamskej burze a patria jej značky ako Jacobs, L’Or, Tassimo a Douwe Egberts, dosiahla na konci minulého týždňa 12,76 miliardy eur.
Podľa údajov spoločnosti LSEG je majoritným vlastníkom JDE Peet’s nemecká spoločnosť JAB, ktorá má menšinový podiel aj v spoločnosti Keurig Dr Pepper.
(1 EUR = 1,1608 USD)
