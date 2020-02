Investície Tatranskej mliekarne a.s. dosiahnu v tomto roku 20 mil. eur

Kežmarok 21. februára (TASR) – Investície kežmarskej spoločnosti Tatranská mliekareň, a.s. tento rok dosiahnu historicky najvyššiu hodnotu, budú sa pohybovať na úrovni 20 miliónov eur. Počas piatkovej prezentácie novej linky na plnenie mlieka za takmer milión eur to potvrdil generálny riaditeľ spoločnosti Ľubomír Valčuha.







„Tento rok je pre našu mliekareň veľmi významný z pohľadu investícií, tou najväčšou je nová syráreň na výrobu syra typu niva. Budova už stojí, momentálne sa montuje technológia, rátame, že v priebehu mája by sa mohla spustiť skúšobná výroba. Dnes sme spustili do prevádzky novú linku na plnenie čerstvého mlieka, v apríli budeme spúšťať aj novú linku na výrobu hrudkového tvarohu a v máji novú linku na výrobu masla,“ vymenoval Valčuha. Realizovať spomínané investície sa spoločnosti darí aj vďaka eurofondom. Tie pri jednotlivých projektoch tvoria 35 až 40 % nákladov.



Po spustení novej plničky čerstvého mlieka do prevádzky sa zvýši hodinová kapacita mliekarne z 5000 litrov na 6500 litrov. „Je modernejšia, má vyššie hygienické štandardy a umožní nám predĺžiť trvanlivosť čerstvého mlieka bez použitia stabilizátorov a chemických prvkov a zvýši sa aj bezpečnosť potravín,“ objasnil Valčuha s tým, že na zakúpenie plničky získali z európskych fondov 35 % z celkovej ceny, ktorá bola na úrovni 950.000 eur.







Nové investície si vyžiadajú aj nové pracovné sily, generálny riaditeľ predpokladá, že priebežne prijmú okolo 20 nových ľudí, aby zvládli nárast novej produkcie. Najviac ich pritom bude potrebné prijať v novej syrárni, kde sa produkcia zvýši trojnásobne. V súčasnosti v kežmarskej fabrike pracuje takmer 300 zamestnancov.



„Mliekareň je veľmi úspešná vo využívaní eurofondov. Tie sa dajú využiť aj na nákup najmodernejších technológií a táto spoločnosť sa zapája do takmer všetkých výziev. Výsledkom toho je vysoká konkurencieschopnosť, reakcia na nové trendy, zvyšovanie kapacít výroby a tým aj stabilizácia pracovného trhu,“ skonštatoval vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), ktorý sa spustenia novej linky v Kežmarku osobne zúčastnil. Pripomenul, že eurofondy môžu podnikateľské subjekty prijímať na úrovni od 35 do 50% nákladov. Nové investície vníma pozitívne aj miestna samospráva, najmä v súvislosti so stabilizáciou potravinárskeho priemyslu v Kežmarku na najbližšie desaťročia.



„Chceme do budúcna vyrábať čím viac výrobkov s pridanou hodnotou, postupne opúšťať segment trvanlivého mlieka, ktorý je cenovo nestabilný a venovať sa hlavne výrobe syrov, ktoré majú veľkú popularitu. Veríme, že tieto investície budú úspešné a pomôžu rozvoju našej spoločnosti,“ dodal generálny riaditeľ.