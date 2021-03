Kežmarskí poslanci schválili odkúpenie spoločnosti Geovrt

Kežmarok 1. marca (TASR) – Kežmarskí poslanci na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok (25. 2.), schválili odkúpenie spoločnosti Geovrt Kežmarok aj zľavu z nájomného pre podnikateľov. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta.



Ako uviedla, podnikateľ Ján Blaško vráti mestu podiel v obchodnej spoločnosti Geovrt Kežmarok. Spoločnosť plánovala za kežmarským sídliskom Juh zrealizovať geotermálny vrt, ktorého cieľom malo byť využitie geotermálnej energie na výrobu tepla a prípravu teplej úžitkovej vody v jestvujúcich blokových kotolniach v meste. „Realizáciou by sa získal obnoviteľný zdroj energie využiteľný na účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody, čím by došlo k čiastočnému nahradeniu spaľovania zemného plynu v jestvujúcich blokových kotolniach,“ vysvetlila Sosková.



Firmu Geovrt založila a 100-percentne vlastnila samospráva v Kežmarku v roku 2018. Neskôr ju so súhlasom mestského parlamentu predala kežmarskému podnikateľovi Jánovi Blaškovi. Vzhľadom na to, že traja kežmarskí poslanci a jeden obyvateľ mesta sa rozhodli súdnou cestou domôcť zneplatneniu zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti a určenia vlastníckeho práva mesta k majetku, Ján Blaško požiadal radnicu o uzatvorenie dohody o spätnom prevode obchodného podielu v spoločnosti Geovrt Kežmarok. „Mrzí ma, ako to celé dopadlo. Geotermálny vrt mal byť veľkým impulzom rozvoja mesta a do budúcnosti mohol znamenať aj mnohé pridané hodnoty. Spochybnením procesu rozhodnutia poslancov samotnými poslancami zastupiteľstva však došlo k tomu, že investor odstúpil, pretože nechcel ísť do právnej neistoty,“ povedal primátor mesta Ján Ferenčák.



V súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou poslanci podporili primátorov návrh na zabezpečenie kompenzácie pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Ako ozrejmila Sosková, kežmarská radnica tak bude i naďalej poskytovať podnikateľom, ktorí pôsobia v mestských priestoroch, 50-percentnú zľavu z nájomného. Prevádzkovatelia terás budú mať v Kežmarku aj tento rok symbolické jednoeurové nájomné.



Zastupiteľstvo schválilo tiež návrh na spolufinancovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu na úpravu a modernizáciu priestorov Spoločensko – športového centra Kežmarok. Finančné prostriedky z dotácií mesta zároveň poputujú na zabezpečenie športovej činnosti desiatich športových klubov mesta a organizovanie podujatí telesnej kultúry a športu. Sosková priblížila, že prvá tohtoročná zmena rozpočtu sa týkala aj dotácií pre Mestské kultúrne stredisko, ktoré vzhľadom na súčasné sťažené podmienky nemôže vykonávať všetky činnosti v oblasti kultúry.