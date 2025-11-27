< sekcia Ekonomika
K.Galek: Cieľom R.Fica nie je ochrana ľudí, ale zisky z prepravy plynu
Rétorika predsedu vlády o ruskom plyne je podľa neho zavádzaním.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. novembra (TASR) - Dôvodom, prečo chce premiér Robert Fico (Smer-SD) žalovať Európsku úniu (EÚ) pre zákaz ruského plynu, nie je ochrana ľudí ani energetická bezpečnosť Slovenska. V skutočnosti ide o snahu zachrániť zisky z prepravy plynu, ktoré dramaticky klesajú a ich náhradu má podľa aktuálnych návrhov zaplatiť slovenský priemysel aj domácnosti. Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslanec opozičnej SaS Karol Galek.
Rétorika predsedu vlády o ruskom plyne je podľa neho zavádzaním. „Zákaz ruského plynu sa má uplatňovať až od 1. januára 2028. Máme ešte dva roky na prípravu a nie je pravda, že by sme sa nevedeli odstrihnúť od ruskej suroviny. V roku 2022 sme dokázali za štyri mesiace výrazne navýšiť dodávky plynu z neruských zdrojov a tento plyn využívame dodnes,“ pripomenul Galek.
Slovensko podľa neho ruský plyn nepotrebuje, pretože vôbec nie je lacný, ruský Gazprom si neplní zmluvné povinnosti a za tranzit neplatí ani euro a zároveň sú jeho dodávky bezpečnostným rizikom. „Ficovi teda nejde o lacný plyn, ale o zisky z jeho tranzitu,“ vyhlásil opozičný poslanec.
Keďže Gazprom neplatí, prepravca plynu Eustream sa rozhodol podľa Galeka „vytiahnuť si tieto peniaze“ od ľudí a firiem návrhom na zvýšenie taríf za prepravu. Poukázal na to, že slovenské podniky už upozorňujú na negatívne dôsledky a stratu konkurencieschopnosti. SaS preto vyzýva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby pri rozhodovaní o tomto návrhu odolal politickému tlaku a chránil verejný záujem.
Eustream sa už skôr vyjadril ku kritike zvyšovania poplatkov za prepravu plynu. Konzultované tarify sú podľa neho navrhnuté tak, aby primerane pokryli aspoň základné fungovanie spoločnosti a prevádzku strategicky dôležitej siete. V žiadnom prípade nenahradia jej pôvodné príjmy. Eustream zdôraznil, že aj po úprave taríf v navrhovanej výške by pri očakávaných tokoch mala spoločnosť dosiahnuť iba drobný čistý zisk.
Rétorika predsedu vlády o ruskom plyne je podľa neho zavádzaním. „Zákaz ruského plynu sa má uplatňovať až od 1. januára 2028. Máme ešte dva roky na prípravu a nie je pravda, že by sme sa nevedeli odstrihnúť od ruskej suroviny. V roku 2022 sme dokázali za štyri mesiace výrazne navýšiť dodávky plynu z neruských zdrojov a tento plyn využívame dodnes,“ pripomenul Galek.
Slovensko podľa neho ruský plyn nepotrebuje, pretože vôbec nie je lacný, ruský Gazprom si neplní zmluvné povinnosti a za tranzit neplatí ani euro a zároveň sú jeho dodávky bezpečnostným rizikom. „Ficovi teda nejde o lacný plyn, ale o zisky z jeho tranzitu,“ vyhlásil opozičný poslanec.
Keďže Gazprom neplatí, prepravca plynu Eustream sa rozhodol podľa Galeka „vytiahnuť si tieto peniaze“ od ľudí a firiem návrhom na zvýšenie taríf za prepravu. Poukázal na to, že slovenské podniky už upozorňujú na negatívne dôsledky a stratu konkurencieschopnosti. SaS preto vyzýva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby pri rozhodovaní o tomto návrhu odolal politickému tlaku a chránil verejný záujem.
Eustream sa už skôr vyjadril ku kritike zvyšovania poplatkov za prepravu plynu. Konzultované tarify sú podľa neho navrhnuté tak, aby primerane pokryli aspoň základné fungovanie spoločnosti a prevádzku strategicky dôležitej siete. V žiadnom prípade nenahradia jej pôvodné príjmy. Eustream zdôraznil, že aj po úprave taríf v navrhovanej výške by pri očakávaných tokoch mala spoločnosť dosiahnuť iba drobný čistý zisk.