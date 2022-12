K.Galek: Návrh zákona o energetike je nedopracovaný, ohrozuje výrobcov

Bratislava 5. decembra (TASR) – Novela zákona o energetike, ktorá je momentálne v parlamente v druhom čítaní, je nedopracovaná a ohrozuje slovenských výrobcov. Po pondelkovom Výbore Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti, ktorý sa venoval tejto téme, to uviedol poslanec SaS Karol Galek. Návrh zákona hovorí o tom, že výrobcovia energií zo zariadení s inštalovaným výkonom nad 0,9 megawattu (MW), a tiež dodávatelia energií by mali platiť daň z nadmerného príjmu.



Galek podľa vlastných slov chápe, že takýto zákon je potrebné prijať, aby na budúci rok ľudia či firmy nemali vysoké ceny energií a aby ľudia mali z čoho platiť účty za energie. K zákonu má však viaceré výhrady vrátane toho, že ohrozí aj samotných výrobcov a dodávateľov tepla.



Podľa neho hrozí, že pokiaľ im nebude kompenzovaný nárast výdavkov, napríklad za nákup plynu, alebo budú kompenzované v priebehu štyroch rokov, vytvorí sa ďalší historický dlh alebo jednotliví výrobcovia skrachujú. "Môžeme si dovoliť, aby uprostred vykurovacej sezóny výrobca a dodávateľ tepla nedodával teplo do domácností? Sme naozaj takto trúfalí? Tento zákon, bohužiaľ, nemá toto doriešené," zdôraznil.



Poznamenal tiež, že sa odoberajú kompetencie nezávislému regulačnému úradu. Zároveň podotkol, že je ohrozené aj samotné memorandum so Slovenskými elektrárňami. Galek dodal, že minister hospodárstva Karel Hirman ubezpečil, že tomu tak nebude a že bude bojovať za to, aby memorandum bolo dodržané a aby ho nenarušili ani cenové stropy, s ktorými príde vláda. Poslanec však upozornil, že to nie je garantované.