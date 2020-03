Georgievová: Centrálne banky mali pokračovať v podpore dopytu

Washington 16. marca (TASR) - Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová vyzvala vlády po celom svete na prijatie koordinovaných fiškálnych a menových stimulov s cieľom zabrániť tomu, aby šírenie nového koronavírusu spôsobilo dlhodobé hospodárske škody. Zároveň informovala, že MMF je pripravený mobilizovať svoju úverovú kapacitu v objeme 1 bilión USD (900,58 miliardy eur) s cieľom pomôcť svojim členom v súčasnej situácii.



"Vzhľadom na pokračovanie šírenia vírusu je potrebné čo najskôr pristúpiť ku koordinovaným fiškálnym stimulom v globálnom meradle," citovala Georgievovú agentúra Reuters. Podľa nej budú možno potrebné také koordinované kroky vo fiškálnej oblasti, k akým sa pristúpilo počas finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009.



Dodala, že len v roku 2009 skupina 20 najväčších ekonomík poskytla stimuly v hodnote približne 2 % svojho hrubého domáceho produktu (HDP), čo dnes predstavuje približne 900 miliárd USD. To podľa šéfky MMF znamená, "že je potrebné urobiť ešte veľmi veľa".



Z pohľadu menovej politiky by centrálne banky mali podľa Georgievovej "pokračovať v podpore dopytu a dôvery krokmi, ktoré zlepšia finančné podmienky a zabezpečia naliatie úverov do reálnej ekonomiky". Ako príklad uviedla mimoriadne kroky americkej centrálnej banky (Fed) a ďalších centrálnych bánk, ku ktorým pristúpili v nedeľu (15. 3.).



(1 EUR = 1,1104 USD)