Kia a Hyundai počítajú tento rok s rastom predaja áut o vyše desatinu

Soul 3. januára (TASR) - Juhokórejské sesterské automobilky Hyundai a Kia počítajú v tomto roku so zvýšením predaja áut o viac než desatinu. S výrazným rastom počítajú napriek tomu, že predaj za minulý rok zaostal za očakávaniami.



Ako uviedla agentúra Reuters, za minulý rok predali Hyundai a Kia spolu 6,67 milióna vozidiel. To je zhruba o 3,7 % menej, než si firmy na rok 2021 pôvodne stanovili. Ich ostatná prognóza uvádzala kombinovaný predaj na úrovni 6,92 milióna vozidiel. Predaj automobiliek v minulom roku do veľkej miery ovplyvnili problémy s dodávkami čipov, ale aj opätovný rast počtu infikovaných novým koronavírusom vo svete, na čo mnohé vlády reagovali ďalším sprísnením opatrení.



V roku 2022 však firmy počítajú so zlepšením situácie na trhu a očakávajú, že za tento rok predajú spoločne 7,47 milióna áut. Ak sa odhady automobiliek naplnia, bude to znamenať rast predaja o 12 %.



Z toho Hyundai očakáva, že predá 4,32 milióna vozidiel, zatiaľ čo vlani predal 3,89 milióna áut. Nesplnil tak svoj odhad stanovený v októbri, že predá 4 milióny áut. Už októbrová prognóza znamenala revidovanie odhadu smerom nadol, keďže pôvodná uvádzala, že Hyundai predá v roku 2021 zhruba 4,16 milióna áut.