Juhokórejská Kia plánuje pozastaviť prevádzku v troch závodoch

Soul 13. apríla (TASR) - Juhokórejská automobilka Kia Motors oznámila v pondelok odborárom, že chce pozastaviť prevádzku v troch svojich domácich závodoch, pretože pandémia nového koronavírusu má negatívny vplyv na jej vývozy do Európy a Spojených štátov.



Odborový zväz sa zatiaľ nerozhodol, či akceptuje plány vedenia, podľa ktorých by sa mala výroba zastaviť od 23. do 29. apríla. Dodal, že momentálne sa uskutočňujú rokovania o mzdách.



„Kia Motors v súčasnosti skúma pozastavenie činnosti niektorých svojich závodov v Kórei v reakcii na klesajúci globálny dopyt v dôsledku ochorenia COVID-19. Rozhodnutie však zatiaľ nepadlo,“ uviedla vo svojom vyhlásení Kia Motors.



Sesterská automobilka Hyundai Motor, ktorá je najväčším výrobcom vozidiel v Južnej Kórei, už zastavila výrobu športového modelu Tucson od 13. do 17. apríla.



Mimo Kórey a Číny obe spoločnosti (Hyundai aj Kia) pozastavili prevádzku vo väčšine svojich závodov, keďže nový koronavírus sa rýchlo rozšíril za hranice Ázie.



Vlády na celom svete zaviedli rozsiahle obmedzenia, aby spomalili postup vírusu. Väčšina obchodov vrátane autosalónov je tak zatvorená a spotrebitelia sa musia zdržiavať doma, čo viedlo k zníženiu ich výdavkov.



Celkový export z Južnej Kórey za prvých 10 dní apríla klesol o 18,6 % oproti vlaňajšku, pričom vývoz vozidiel sa v sledovanom období znížil o 7,1 % a komponentov o 31,8 %.