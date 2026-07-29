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< sekcia Ekonomika

Kia investuje 650 miliónov USD do výroby elektromobilov v Mexiku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Model EV3 sa v súčasnosti vyrába v Južnej Kórei, povedal v súvislosti s plánmi firmy mexický minister hospodárstva Marcelo Ebrard.

Autor TASR
Mexiko/Soul 29. júla (TASR) - Juhokórejská automobilka Kia plánuje investovať v Mexiku takmer 650 miliónov USD s cieľom vyrábať v krajine čisto elektrické vozidlá. Povedal to v stredu výkonný riaditeľ Kia Motors México Horacio Chávez. Informovala o tom agentúra Reuters.

Juhokórejská firma investuje v Mexiku do výroby elektromobilu EVR celkovo 649 miliónov USD (570,30 milióna eur), povedal Chávez počas tlačovej konferencie mexickej prezidentky Claudie Sheinbaumovej. Tá dodala, že veľký podiel z produkcie bude určený pre domáci trh.

Model EV3 sa v súčasnosti vyrába v Južnej Kórei, povedal v súvislosti s plánmi firmy mexický minister hospodárstva Marcelo Ebrard. Od 4. augusta sa však spustí výroba v závode automobilky v mexickom štáte Nuevo León, dodal.

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