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Kia investuje 650 miliónov USD do výroby elektromobilov v Mexiku
Model EV3 sa v súčasnosti vyrába v Južnej Kórei, povedal v súvislosti s plánmi firmy mexický minister hospodárstva Marcelo Ebrard.
Autor TASR
Mexiko/Soul 29. júla (TASR) - Juhokórejská automobilka Kia plánuje investovať v Mexiku takmer 650 miliónov USD s cieľom vyrábať v krajine čisto elektrické vozidlá. Povedal to v stredu výkonný riaditeľ Kia Motors México Horacio Chávez. Informovala o tom agentúra Reuters.
Juhokórejská firma investuje v Mexiku do výroby elektromobilu EVR celkovo 649 miliónov USD (570,30 milióna eur), povedal Chávez počas tlačovej konferencie mexickej prezidentky Claudie Sheinbaumovej. Tá dodala, že veľký podiel z produkcie bude určený pre domáci trh.
Model EV3 sa v súčasnosti vyrába v Južnej Kórei, povedal v súvislosti s plánmi firmy mexický minister hospodárstva Marcelo Ebrard. Od 4. augusta sa však spustí výroba v závode automobilky v mexickom štáte Nuevo León, dodal.
(1 EUR = 1,138 USD)
Juhokórejská firma investuje v Mexiku do výroby elektromobilu EVR celkovo 649 miliónov USD (570,30 milióna eur), povedal Chávez počas tlačovej konferencie mexickej prezidentky Claudie Sheinbaumovej. Tá dodala, že veľký podiel z produkcie bude určený pre domáci trh.
Model EV3 sa v súčasnosti vyrába v Južnej Kórei, povedal v súvislosti s plánmi firmy mexický minister hospodárstva Marcelo Ebrard. Od 4. augusta sa však spustí výroba v závode automobilky v mexickom štáte Nuevo León, dodal.
(1 EUR = 1,138 USD)