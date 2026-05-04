Kia mierne zvýšila v apríli objem predaja
Prispel k tomu vysoký dopyt po jej športovo-úžitkovom vozidle Sportage.
Autor TASR
Soul 4. mája (TASR) - Juhokórejská automobilka Kia oznámila za apríl mierny rast predaja, k čomu prispel vysoký dopyt po jej športovo-úžitkovom vozidle Sportage a z trhov ten domáci. V zahraničí objem predaja mierne klesol, čo ovplyvnil konflikt na Blízkom východe. Informovala o tom juhokórejská agentúra Jonhap.
Kia v pondelok uviedla, že minulý mesiac predala celosvetovo 277.188 áut. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 1 %. Za rastom predaja je najmä SUV Sportage, pričom týchto áut sa v apríli predalo 51.458. Nasledoval SUV Seltos a stredne veľký crossover Sorento. V prvom prípade predaj dosiahol 28.377 a v druhom 22.843 vozidiel.
V rámci domáceho trhu predala Kia 55.045 áut, čo medziročne znamená zvýšenie o 7,9 %. Navyše, prvýkrát za 28 rokov prekonala v objeme predaja na domácom trhu svojho väčšieho konkurenta Hyundai.
Situácia v zahraničí však bola iná. Mimo Južnej Kórey predala Kia 221.692 vozidiel, čo oproti aprílu minulého roka predstavuje pokles o 0,7 %. Čiastočne sa pod to podpísal konflikt medzi USA a Iránom, ktorý zasiahol do predaja firmy na Blízkom východe a na afrických trhoch, dodala automobilka.
