Teplička nad Váhom 26. októbra (TASR) – Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa nezapojí aktívne do celoplošného testovania. Podľa jej hovorcu Jána Žgravčáka nie je schopná zabezpečiť dostatočný počet vyškoleného personálu na odoberanie vzoriek.



"Okrem toho musíme spomenúť aj logistické problémy s tým spojené, keďže do práce k nám dochádzajú aj zamestnanci s trvalým pobytom vo vzdialenosti do 100 kilometrov," uviedol Žgravčák.



Kia Motors Slovakia je jediný výrobný závod spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Vybudovali ho v rokoch 2004 až 2006. Výrobu automobilov ako aj motorov pre osobné autá spustili v decembri 2006. Na Slovensku v súčasnosti zamestnáva Kia viac ako 3600 ľudí. Vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách – päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, Kia XCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage.