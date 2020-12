Kia Motors Slovakia vyrobila miliónty automobil Sportage 4. generácie

Teplička nad Váhom 11. decembra (TASR) – Spoločnosť Kia Motors Slovakia (KMS) vyrobila v decembri 2020 miliónty automobil Sportage štvrtej generácie. Podľa hovorcu spoločnosti Jána Žgravčáka sa súčasná verzia tohto modelu vyrába v závode v Tepličke nad Váhom od konca roka 2015.



Za prvých jedenásť mesiacov tohto roka vyrobila automobilka viac ako 140.000 kusov modelu Sportage. "Aj v 2020 tvorí viac ako polovicu celkovej produkcie. V posledných rokoch sa presúva ťažisko k výbavám s benzínovým motorom – v tomto roku nimi bolo vybavených až 70 percent modelov Sportage. K dispozícii sú aj verzie s dieselovými agregátmi, ktoré sú vyrábané v KMS aj v elektrifikovanej verzii ako mild-hybrid. Elektrifikované verzie Sportage v aktuálnom roku vyrobili pre viac ako 24.000 zákazníkov," uviedol Žgravčák.



"Model Kia Sportage štvrtej generácie je stále veľmi populárny medzi zákazníkmi. Atraktívny dizajn, vysoká kvalita a moderné technológie sú hlavné piliere jeho úspechu. K jeho obľúbenosti v poslednom období prispieva aj dostupnosť elektrifikovanej mild-hybrid verzie, ktorá v tomto roku zatiaľ tvorí viac ako 18 percent výroby modelu Sportage," povedal hovorca automobilky.



Jubilejný miliónty vyrobený model Sportage aktuálnej generácie vo výbave GT-Line vystavili začiatkom decembra v areáli závodu. "Nepoputuje k zákazníkovi, ale bol súčasťou súťaže, v ktorej desiati zamestnanci KMS získali práve tento automobil na jeden mesiac s plnou nádržou. Vyhrať tento jedinečný automobil mohli po správnom zodpovedaní otázok o tomto modelovom rade," doplnil Žgravčák.



Kia Sportage bol druhým typom automobilu po modeli cee’d, ktorý sa začal v KMS vyrábať v roku 2007 – vtedy to bola jeho druhá generácia. "Do roku 2010 vyrobili z tejto generácie viac ako 100.000 vozidiel. Nasledovala tretia generácia, ktorá si získala sympatie mnohých zákazníkov po celej Európe a z tohto modelu zišlo do roku 2015 z výrobných liniek na Slovensku takmer 800.000 kusov. Po zrátaní všetkých troch generácií Sportage, ktoré sa v závode v Tepličke nad Váhom do konca roka 2020 vyrobili, prídeme k číslu 1,9 milióna. Viac ako polovica z tohto počtu pripadá pre stále vyrábanú štvrtú generáciu, ktorej výroba bude pokračovať aj v roku 2021," dodal hovorca automobilky.