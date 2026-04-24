Kia oznámila výrazný pokles zisku, tržby však vzrástli na nový rekord
Ako dôvod poklesu zisku firma uviedla vplyv externých faktorov, čiastočne amerických ciel a čiastočne dôsledkov vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Soul 24. apríla (TASR) - Juhokórejská automobilka Kia zaznamenala v 1. štvrťroku tohto roka výrazný pokles čistého aj prevádzkového zisku, tržby však vzrástli na rekordnú úroveň. Ako dôvod poklesu zisku firma uviedla vplyv externých faktorov, čiastočne amerických ciel a čiastočne dôsledkov vojny na Blízkom východe. Informovali o tom server denníka Seoul Economic Daily a portál RTTNews.
Čistý zisk automobilky Kia dosiahol za prvé tri mesiace tohto roka 1,83 bilióna wonov (1,06 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 23,5 %. Prevádzkový zisk dosiahol 2,2 bilióna wonov a oproti 1. štvrťroku minulého roka tak klesol o 26,7 %.
Naopak, tržby sa zvýšili o 5,3 % na 29,5 bilióna wonov, čo predstavuje nový rekord. Ostatný rekord z 2. štvrťroka minulého roka tak firma prekonala o 150 miliárd wonov.
„Ziskovosť spoločnosti negatívne ovplyvnili externé faktory vrátane dôsledkov amerických ciel,“ uviedol predstaviteľ automobilky. Dodal však, že Kia si udržala pevné základy, pričom poukázal najmä na vývoj tržieb. „Napriek krátkodobým nákladom, ako sú americké clá, pokračujeme vo zvyšovaní podielu na svetových trhoch a v presadzovaní kvalitatívneho rastu so zameraním na ekologické vozidlá,“ dodal predstaviteľ spoločnosti.
(1 EUR = 1729,96 KRW)
