Kia plánuje do roku 2030 investovať 27,95 miliardy USD
Soul 9. apríla (TASR) - Juhokórejský výrobca automobilov Kia plánuje v nasledujúcich štyroch rokoch zvýšiť svoje investície o 30 %. Prostriedky v celkovom objeme 27,95 miliardy USD (23,88 miliardy eur) by mali v rokoch 2026 až 2029 smerovať najmä do vývoja elektrických vozidiel a softvéru, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Kia zároveň znížila svoj cieľ predaja elektrických vozidiel na rok 2030 o približne 20 % na jeden milión kusov, čo odzrkadľuje slabší dopyt a zrušenie dotácií na elektrické vozidlá v USA v minulom roku. Spoločnosť ďalej uviedla, že plánuje do konca roka 2027 uviesť na trh testovaciu verziu svojich takzvaných softvérovo definovaných vozidiel, čo by znamenalo oneskorenie o jeden rok. Na začiatku roka 2029 by sa mal na trh dostať nový model vybavený technológiou poloautomatického riadenia pre diaľnice aj mestské prostredie, na čo v roku 2030 nadviaže model plne autonómneho robotického taxíka.
(1 EUR = 1,1706 USD)
