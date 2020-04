Kia Slovakia darovala SR 200.000 eur na nákup pľúcnych ventilátorov

Bratislava 7. apríla (TASR) – Spoločnosť Kia Motors Slovakia (KMS) darovala Slovensku 200.000 eur na nákup pľúcnych ventilátorov potrebných pri liečbe zdravotných komplikácií pri ochorení COVID-19. Sedem prístrojov, ktoré budú za túto sumu zakúpené, rozdelí do nemocníc ministerstvo zdravotníctva. Povedal to v utorok na brífingu minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Nadácia Kia Motors Slovakia tiež kúpila štyri kompaktné pojazdné anestéziologické prístroje s ventilátormi pre Univerzitnú nemocnicu v Martine v hodnote viac ako 140.000 eur.



"Sme radi, že môžeme pomôcť Slovenskej republike v boji proti koronavírusu. Sme presvedčení že potrebné pľúcne ventilátory pomôžu ľuďom, ktorí trpia ochorením COVID-19," povedal prezident spoločnosti KMS Kyong-Jae Lee.



Podľa Sulíka ide o dar, ktorý bude doslova zachraňovať životy. "Pľúcne ventilátory potrebujeme ako soľ," povedal. Zatiaľ nie je známe, kde budú ventilátory od automobilky umiestnené. Podľa Sulíka však má minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) pomerne jasnú predstavu, kde tieto prístroje najviac chýbajú. Keďže ide o dar automobilky z blízkosti Žiliny, je podľa ministra hospodárstva pravdepodobné, že časť z nich zostane v tomto regióne.







Kia Motors Slovakia v pondelok (6. 4.) ako prvá zo slovenských automobiliek opätovne spustila výrobu. Kyong-Jae Lee zdôraznil, že prioritou je pre firmu je bezpečnosť zamestnancov. "Prijímame všetky dôležité opatrenia, ako sú dezinfekcia, rúška a meranie teploty zamestnancov prichádzajúcich do práce," povedal. Väčšina zamestnancov podniku má podľa neho záujem opäť pracovať. Závod otvorili, pretože dodávajú výrobky do 95 krajín na celom svete vrátane Ázie, Ruska, Južnej Ameriky, kde stále existuje dopyt po automobiloch.







Podľa Sulíka je spustenie výroby v Kia Motors Slovakia silný signál. "Chcem vyzvať všetky firmy a fabriky, aby to nevzdávali," povedal. Vláda podľa neho prijíma potrebné opatrenia, no je dôležité, aby aj od firiem prichádzali také pozitívne správy, ako napríklad od automobilky z Tepličky nad Váhom.