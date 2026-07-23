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Kia Slovakia dočasne odstaví výrobu
V lisovni prebehne modernizácia jednej z lisovacích liniek, ktorá zahŕňa výmenu štyroch robotov a súbežné úpravy lisovacích foriem.
Autor TASR
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Teplička nad Váhom 23. júla (TASR) - Automobilka Kia Slovakia počas tohtoročnej celozávodnej dovolenky od 27. júla do 7. augusta bude realizovať viacero plánovaných údržbových a modernizačných prác vo všetkých výrobných prevádzkach. Ako TASR informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček, cieľom je zabezpečiť zvyšovanie spoľahlivosti výrobných zariadení, energetickej efektívnosti a flexibility výrobných procesov.
V lisovni prebehne modernizácia jednej z lisovacích liniek, ktorá zahŕňa výmenu štyroch robotov a súbežné úpravy lisovacích foriem. „V zvarovni je naplánovaná rozsiahla generačná obnova technológií, pričom vymenených bude 38 robotov. Lakovňa prejde modernizáciou šiestich robotických pracovísk, pričom súčasťou prác budú aj technicky náročné zásahy, najmä výmena rozmernej termickej spaľovacej komory s vysokou hmotnosťou, ktorá si vyžiada dočasné otvorenie opláštenia časti budovy,“ uviedol Potoček.
Zmeny čakajú aj oblasť vzduchotechniky v lakovni, kde dôjde k nahradeniu troch veľkokapacitných ventilátorov viac ako 40 menšími jednotkami. Toto riešenie prinesie vyššiu prevádzkovú flexibilitu. Modernizačné práce budú pokračovať aj v montážnej hale, plánovaná je výmena plničiek klimatizačných systémov, dopravníkového pásu na finálnej inšpekčnej linke a záložného manipulátora používaného pri montáži prístrojovej dosky.
„Všetky realizované aktivity boli dlhodobo pripravované a sú súčasťou systematickej prípravy závodu na nadchádzajúce výrobné obdobie a jeho ďalší rozvoj. Ich cieľom je udržať vysokú efektivitu a flexibilitu výrobných procesov a zároveň zvýšiť spoľahlivosť kľúčových výrobných technológií,“ podotkol hovorca spoločnosti.
Kia Slovakia vyrobila v Tepličke nad Váhom v prvom polroku 2026 takmer 150.000 vozidiel. Najväčší podiel na produkcii mal model Sportage, doplnený o modely EV2, XCeed a EV4. „Rastúci význam moderných pohonných riešení potvrdzuje aj fakt, že elektrifikované vozidlá (HEV, PHEV) a čisto elektrické modely spolu tvorili v prvom polroku väčšiu časť produkcie než vozidlá so spaľovacím motorom,“ ozrejmil Potoček a dodal, že modely Kia vyrobené v Tepličke nad Váhom smerovali najmä do Veľkej Británie, Talianska, Nemecka, Španielska a Turecka.
Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v rokoch 2004 až 2006 a sériová výroba vozidiel a motorov sa začala v decembri 2006. Spoločnosť Kia Slovakia zamestnáva približne 3700 pracovníkov a vyrába modely XCeed, Kia Sportage, EV4 a EV2. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 zišlo z výrobných liniek závodu viac ako 5,5 milióna vozidiel a osem miliónov motorov.
V lisovni prebehne modernizácia jednej z lisovacích liniek, ktorá zahŕňa výmenu štyroch robotov a súbežné úpravy lisovacích foriem. „V zvarovni je naplánovaná rozsiahla generačná obnova technológií, pričom vymenených bude 38 robotov. Lakovňa prejde modernizáciou šiestich robotických pracovísk, pričom súčasťou prác budú aj technicky náročné zásahy, najmä výmena rozmernej termickej spaľovacej komory s vysokou hmotnosťou, ktorá si vyžiada dočasné otvorenie opláštenia časti budovy,“ uviedol Potoček.
Zmeny čakajú aj oblasť vzduchotechniky v lakovni, kde dôjde k nahradeniu troch veľkokapacitných ventilátorov viac ako 40 menšími jednotkami. Toto riešenie prinesie vyššiu prevádzkovú flexibilitu. Modernizačné práce budú pokračovať aj v montážnej hale, plánovaná je výmena plničiek klimatizačných systémov, dopravníkového pásu na finálnej inšpekčnej linke a záložného manipulátora používaného pri montáži prístrojovej dosky.
„Všetky realizované aktivity boli dlhodobo pripravované a sú súčasťou systematickej prípravy závodu na nadchádzajúce výrobné obdobie a jeho ďalší rozvoj. Ich cieľom je udržať vysokú efektivitu a flexibilitu výrobných procesov a zároveň zvýšiť spoľahlivosť kľúčových výrobných technológií,“ podotkol hovorca spoločnosti.
Kia Slovakia vyrobila v Tepličke nad Váhom v prvom polroku 2026 takmer 150.000 vozidiel. Najväčší podiel na produkcii mal model Sportage, doplnený o modely EV2, XCeed a EV4. „Rastúci význam moderných pohonných riešení potvrdzuje aj fakt, že elektrifikované vozidlá (HEV, PHEV) a čisto elektrické modely spolu tvorili v prvom polroku väčšiu časť produkcie než vozidlá so spaľovacím motorom,“ ozrejmil Potoček a dodal, že modely Kia vyrobené v Tepličke nad Váhom smerovali najmä do Veľkej Británie, Talianska, Nemecka, Španielska a Turecka.
Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v rokoch 2004 až 2006 a sériová výroba vozidiel a motorov sa začala v decembri 2006. Spoločnosť Kia Slovakia zamestnáva približne 3700 pracovníkov a vyrába modely XCeed, Kia Sportage, EV4 a EV2. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 zišlo z výrobných liniek závodu viac ako 5,5 milióna vozidiel a osem miliónov motorov.