Kia Slovakia plánuje v aktuálnom roku vyrobiť 300.000 áut
Vlani zišlo z výrobných liniek spolu 296.550 automobilov, čo predstavovalo medziročné zníženie produkcie o približne 15 percent.
Autor TASR
Teplička nad Váhom 19. februára (TASR) - Automobilka Kia Slovakia plánuje v aktuálnom roku vo svojom závode v Tepličke nad Váhom vyrobiť 300.000 áut. Potvrdil to hovorca spoločnosti Tomáš Potoček.
Poznamenal, že automobilka aj tento rok pokračuje v najvýznamnejšej transformácii od svojho vzniku. „Je súčasťou dlhodobej stratégie prechodu z výroby klasických áut so spaľovacími motormi na elektrifikované a aktuálne už aj na plne elektrické vozidlá. Cieľom zmeny je zabezpečiť udržateľnosť výroby na Slovensku a podporiť dlhodobý rast značky Kia v Európe. Transformácia automobilového priemyslu a rastúca konkurencia sa dotýka nielen finálnych výrobcov, ale aj celého dodávateľského reťazca,“ uviedol Potoček.
Vlani zišlo z výrobných liniek spolu 296.550 automobilov, čo predstavovalo medziročné zníženie produkcie o približne 15 percent. „Po dvoch rekordných rokoch počet vyrobených vozidiel odzrkadľuje ukončenie troch karosárskych verzií veľmi úspešného modelu Ceed, ale taktiež odzrkadľuje postupný nábeh výroby prvých plne elektrických vozidiel EV4,“ vysvetlil hovorca automobilky.
Tohtoročná výrobná produkcia by sa v porovnaní s vlaňajšou nemala výraznejšie meniť. „Plán výroby pre rok 2026 je nastavený na úrovni 300.000 vozidiel a počíta aj s uvedením nového elektrického modelu EV2, ktorý bude cenovo najdostupnejším a najkompaktnejším elektrickým autom značky Kia,“ dodal Potoček.
Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod vybudovali v období rokov 2004 až 2006. Výrobu automobilov a motorov spustili v decembri 2006. Priemerná mzda výrobných zamestnancov dosiahla za rok 2025 hodnotu 2540 eur.
