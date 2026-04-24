Kia Slovakia podpísala s odbormi novú kolektívnu zmluvu
Po niekoľkomesačnom vyjednávaní v piatok podpísali obe strany kolektívnu zmluvu s platnosťou na tri roky.
Autor TASR
Teplička nad Váhom 24. apríla (TASR) - Automobilka Kia Slovakia podpísala so základnou organizáciou (ZO) Odborového zväzu (OZ) KOVO Kia Žilina novú kolektívnu zmluvu. Po niekoľkomesačnom vyjednávaní v piatok podpísali obe strany kolektívnu zmluvu s platnosťou na tri roky. TASR informoval hovorca automobilky Tomáš Potoček, že dohoda reaguje na požiadavky zamestnancov, prináša rast miezd, posilnenie benefitov a stabilitu do ďalších rokov.
„Nová dohoda garantuje pre výrobných zamestnancov priemerný nárast základnej mzdy o 5,5 percenta v roku 2026. V nasledujúcich dvoch rokoch sa výrobným zamestnancom zvýšia základné mzdy priemerne o 5,6 percenta, respektíve 5,9 percenta. Kolektívna zmluva zároveň upravuje mzdový vývoj administratívnych pozícií. Tento rok im mzdy vzrastú v priemere o 7,5 percenta a v rokoch 2027 a 2028 o 5,7 percenta, respektíve 5,9 percenta,“ vysvetlil Potoček.
Súčasťou dohody sú aj ďalšie opatrenia na podporu zamestnancov, vrátane mimoriadnych bonusov, zvýšenia variabilnej zložky mzdy, úprav v oblasti príplatkov za fyzickú záťaž, navýšenie príspevkov odstupného a doplnkového dôchodkového sporenia. Spresnené boli tiež pravidlá pre zásluhovú dovolenku a pribudol jeden deň dodatkovej dovolenky navyše. Nová kolektívna zmluva podľa hovorcu zohľadňuje ekonomickú realitu, vývoj v automobilovom priemysle aj potrebu dlhodobej stability pracovných miest.
„Výsledkom rokovaní je dohoda, ktorá ukazuje, že Kia Slovakia berie požiadavky svojich zamestnancov vážne. Naším cieľom bolo nájsť riešenie, ktoré je férové voči ľuďom, ktorí tvoria hodnoty spoločnosti, a zároveň zodpovedné voči budúcnosti závodu. Podpis novej kolektívnej zmluvy považujeme za dôležitý krok k zachovaniu stability a konkurencieschopnosti Kia Slovakia aj v náročnom transformačnom období pre automobilový priemysel,“ uviedol prezident a CEO spoločnosti Kia Slovakia Hyoung Dong Song.
