Kia Slovakia spustila v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4
Autor TASR
Teplička nad Váhom 20. augusta (TASR) - Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila v stredu vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4. Ako informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček, EV4 je prvým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v Európe.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
