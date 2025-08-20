Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Ekonomika

Kia Slovakia spustila v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Ako informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček, EV4 je prvým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v Európe.

Autor TASR
Teplička nad Váhom 20. augusta (TASR) - Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila v stredu vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4. Ako informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček, EV4 je prvým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v Európe.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?