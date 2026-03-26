Kia Slovakia spustila v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV2
EV2 je druhým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v závode pri Žiline.
Autor TASR,aktualizované
Teplička nad Váhom 26. marca (TASR) - Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila vo štvrtok vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV2. Ako informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček, EV2 je druhým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v závode pri Žiline. Výroba modelu EV2 bude pritom sústredená exkluzívne v Kia Slovakia ako jedinom závode značky na svete.
Doplnil, že toto rozhodnutie podčiarkuje strategický význam závodu pre európsku elektrifikačnú stratégiu a posilňuje jeho rolu ako kľúčového centra pre produkciu menších elektrických SUV. „V úvodnej fáze sa EV2 vyrába so štandardnou batériou s kapacitou 42,2 kilowatthodín (kWh) a dojazdom až 317 kilometrov. V priebehu roka ponuku doplní aj verzia s kapacitou 61 kWh, ktorá umožní dojazd až 453 kilometrov a športovo ladený GT-line variant,“ uviedol Potoček.
So sériovou výrobou elektromobilov začali v závode v Tepličke nad Váhom v auguste minulého roka, keď spustili výrobu modelu EV4. Predchádzali tomu investície vo výške 108 miliónov eur, pričom financie boli využité na komplexnú modernizáciu výrobných liniek vrátane inštalácie nového dopravníka na montáž batérií a prispôsobenia technológií v lisovni, zvarovni, lakovni a najmä v montážnej hale.
Podľa viceprezidenta Kia Slovakia Romana Kraľovanského začiatok výroby modelu EV2 potvrdzuje vysokú technickú pripravenosť a flexibilitu výroby v závode. „Vďaka neustále modernizovaným linkám môžeme súčasne vyrábať plne elektrické, hybridné aj modely so spaľovacími motormi súbežne, a tým podporiť rastúci dopyt po elektrifikácii v Európe,“ poznamenal Kraľovanský.
Po dvoch rekordných rokoch, keď Kia Slovakia vyrobila viac ako 350.000 vozidiel, prišlo vlani 15-percentné zníženie produkcie. „Tento rok plánujeme vyrobiť 300.000 áut a pokiaľ ide o elektrické modely EV2 a EV4, ich výroba by mala tvoriť 25 - 30 percent celkovej produkcie,“ uviedol Kraľovanský. Podľa jeho slov je EV2 určený hlavne pre európsky trh a ambíciou je predávať 5000 vozidiel mesačne.
Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod vybudovali v období rokov 2004 až 2006. Výrobu automobilov a motorov spustili v decembri 2006. Vlani tam vyrobili 296.550 vozidiel, tri hlavné exportné trhy predstavovali Veľká Británia, Nemecko a Španielsko.
