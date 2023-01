Kia Slovakia v minulom roku vyrobila 311.000 automobilov

Teplička nad Váhom 13. januára (TASR) – Automobilka Kia Slovakia vyrobila v roku 2022 vo výrobnom závode v Tepličke nad Váhom celkovo 311.000 automobilov. Počet vyrobených vozidiel je o 1,1 % vyšší ako v predchádzajúcom roku. TASR o tom v piatok informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček.



Doplnil, že viac ako polovicu vyrobených áut vlani tvorila piata generácia modelu Sportage. Zostávajúcu časť tvorili štyri karosárske verzie modelu Ceed.



"Do nášho výrobného portfólia v roku 2022 pribudla plug-in hybridná verzia modelu Sportage. Približne 30 % u nás vyprodukovaných vozidiel bolo elektrifikovaných – hybridy a plug-in hybridy. V aktuálnom roku budeme pokračovať v investíciách s cieľom zefektívniť výrobu, znižovať spotrebu energií a celkovo zlepšovať našu konkurencieschopnosť," priblížil viceprezident divízie Výroba Roman Kraľovanský.



Vozidlá smerovali do viac ako 80 krajín sveta, najmä do Veľkej Británie, Nemecka, Španielska Poľska a Francúzska. Hovorca spoločnosti dodal, že v prvej dvanástke exportných krajín sa nachádzajú iba európske štáty, medzi nimi aj Slovensko, kde zostalo takmer 7000 áut z Tepličky nad Váhom.



Spoločnosť vlani vyrobila viac ako 460.000 motorov. V medziročnom porovnaní ide o vyše trojpercentný nárast. "Polovica hnacích jednotiek bola použitá v automobiloch vyrábaných v Tepličke nad Váhom. Do sesterského závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošoviciach putovalo 47 % motorov. Výrazná väčšina z nich boli benzínové agregáty," uviedol Potoček.



Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 brány závodu opustilo už viac ako 4 milióny vozidiel a vyše 6 miliónov motorov.