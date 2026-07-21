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Kia Slovakia začala vyrábať viacero modernizovaných modelov

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Na snímke montáž nových automobilov Kia v priestoroch výrobnej haly spoločnosti Kia Slovakia v utorok 9. januára 2024 v Tepličke nad Váhom pri Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe.

Autor TASR
Teplička nad Váhom 21. júla (TASR) - Automobilka Kia Slovakia začala počas júna v závode pri Žiline vyrábať viacero modelových noviniek, ktoré spájajú moderný dizajn a pokročilé technológie. Ako TASR informoval hovorca automobilky Tomáš Potoček, medzi najnovšie prírastky patria modely Kia EV2 s dlhším dojazdom, GT-line či Black-Line, EV4 vo verzii GT a produktovo vylepšený XCeed.

„Model Kia EV2 predstavuje vstupnú bránu do sveta elektromobility a vyrába sa v Kia Slovakia už od marca tohto roka. Rozšírený rad zahŕňa aj verziu s batériou s kapacitou 61,0 kilowatthodín (kWh), ktorá umožňuje dojazd až do 453 kilometrov. Nové verzie GT-Line a Black-Line prinášajú výraznejší dizajn a športový charakter. Rozšírenie modelového radu EV2 umožňuje ponúknuť zákazníkom ešte väčšiu flexibilitu,“ priblížil hovorca.

Spresnil, že model Kia EV4 schádza z liniek Kia Slovakia od augusta 2025, aktuálna verzia GT posúva hranice elektrickej mobility smerom k športovému zážitku z jazdy. Je navrhnutý pre vodičov, ktorí preferujú dynamiku, agilitu a precíznosť. „Ponúka športovo orientovaný podvozok, GT technológie a výrazný interiér so športovými sedadlami a dedikovaným GT režimom jazdy,“ podotkol Potoček.

Produktovo vylepšený Kia XCeed prichádza podľa hovorcu s prepracovaným dizajnom, novými technológiami a lepšou konektivitou. Vo výbave nechýba 12,3-palcový duálny displej, rozšírené asistenčné systémy a zlepšený komfort jazdy.

„Úspešné spustenie výroby týchto modelov potvrdzuje našu pripravenosť reagovať na meniace sa potreby európskych zákazníkov a zároveň posilňuje našu pozíciu ako kľúčového výrobného centra Kia v Európe. Naši zamestnanci a výrobné tímy sú pripravení dodávať produkty najvyššej kvality, ktoré reflektujú najnovšie trendy v mobilite - od elektrifikácie až po digitálne inovácie,“ doplnil Potoček.

Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v rokoch 2004 až 2006 a sériová výroba vozidiel a motorov sa začala v decembri 2006. Spoločnosť Kia Slovakia zamestnáva približne 3700 pracovníkov.
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